Könnt ihr schon dieses Jahr nach Silent Hill zurückkehren? - Silent Hill f hat bereits eine Altersfreigabe in Südkorea erhalten und könnte schon bald erscheinen - Konami schweigt weiter

Silent Hill f hat kürzlich eine Altersfreigabe in Südkorea erhalten, was auf eine baldige Veröffentlichung hindeuten könnte. Obwohl Konami bisher weder viel Werbung gemacht noch ein Release-Datum bekannt gegeben hat, sorgt diese Einstufung für Aufsehen unter Fans der ikonischen Horror-Reihe. Über das kommende Spiel ist noch nicht viel bekannt, dennoch könnte es ein Neuanfang für die Reihe werden – insbesondere nach dem erfolgreichen Silent Hill 2 Remake.

Silent Hill f Genre: Survival Horror

Plattform: TBD

Release: TBD

Entwickler / Publisher: NeoBards Entertainment Limited / Konami

Horror trifft auf 1960er-Jahre-Japan

Erstmals angekündigt wurde Silent Hill f im Jahr 2022 während der Silent Hill Transmission von Konami. Das Spiel ist in den 1960er Jahren in Japan angesiedelt und unterscheidet sich damit deutlich von den bisherigen Teilen, die in den USA spielten. Der Trailer zeigte eine düstere, japanische Kleinstadt sowie eine junge Protagonistin, die von abscheulichen, pflanzenartigen Ranken gequält wird. Obwohl es bisher keine Gameplay-Einblicke gibt, deutet vieles darauf hin, dass Konami erneut stark auf die angsteinflößende Atmosphäre und Story setzt, für die Silent Hill bekannt ist.

Einstufung sorgt für Spekulationen

Die kürzlich erfolgte Altersfreigabe durch die südkoreanische Behörde könnte darauf hindeuten, dass Silent Hill f inhaltlich fertig ist. Solche Einstufungen erfolgen üblicherweise nur, wenn ein Spiel nahezu bereit für die Veröffentlichung ist. Die Story stammt von Ryukishi07, einem renommierten Visual-Novelist, der für psychologische und brutale Horror-Meisterwerke wie Higurashi: When They Cry bekannt ist. Einige Fans hoffen, dass das Spiel am heute während des Xbox Developer Direct Showcase gezeigt wird.

Konami hatte auch beim Silent Hill 2 Remake erst nach der Bekanntgabe des Release-Datums eine umfassende Marketingkampagne gestartet. Es ist daher gut möglich, dass Konami nach der Ankündigung eines Veröffentlichungstermins viele neue Informationen preisgeben und das Spiel stark bewerben wird.

Fans dürfen gespannt bleiben, wann und wie Konami weitere Details enthüllt. Die südkoreanische Einstufung könnte ein erster Hinweis auf eine baldige Veröffentlichung sein. Es bleibt spannend, ob das Spiel mit seiner einzigartigen Kulisse und Story die hohen Erwartungen der Community erfüllen wird.