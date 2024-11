Silent Hill-Schöpfer kehrt mit Slitterhead ins Horror-Genre zurück und kleine Problemchen sind auch egal

Slitterhead ist das neueste Horrorspiel des renommierten Entwicklers Keiichiro Toyama, der für seine außergewöhnliche Arbeit an Silent Hill und Siren bekannt ist. Nach über einem Jahrzehnt kehrt Toyama mit einem neuen Titel ins Horror-Genre zurück und ist nun CEO des Entwicklerstudios Bokeh Game Studio, das er selbst gegründet hat. Slitterhead ist das erste Spiel des Studios und wird am 8. November 2024 veröffentlicht.

Originalität über Perfektion

Toyama und sein Team bei Bokeh Game Studio sagen selbst, dass sie großen Wert auf ein originelles Spielerlebnis legen. Die Entwickler sind bereit, kleinere Unvollkommenheiten oder "rauere Kanten" in Kauf zu nehmen, um ihre kreative Vision umzusetzen und eine einzigartige Atmosphäre zu schaffen. "Seit dem allerersten Silent Hill haben wir stets Wert auf Frische und Originalität gelegt, auch wenn das bedeutet, dass es an manchen Stellen etwas rau ist", sagte Toyama in einem Interview mit GameRant. Dieses Prinzip der Originalität über Perfektion hat Toyama seit seinem ersten Spiel Silent Hill verfolgt und ihm einen festen Platz im Horror-Genre gesichert. Slitterhead soll genau diese Authentizität widerspiegeln und sich durch eine ungewöhnliche Herangehensweise an Action-Horror abheben.

Horror-Erlebnis mit körperlosem Geist

Das Spiel ist Toyamas erste Veröffentlichung seit Siren: Blood Siren im Jahr 2008 und wird daher besonders von Horror-Fans sehnsüchtig erwartet. Es erscheint für PC,PS4, PS5 und Xbox Series X/S und soll mehrere innovative Features bieten. In Slitterhead schlüpfen die Spieler in die Gassen der neonbeleuchteten Stadt Kowlong und übernehmen die Rolle des körperlosen Wesens Hyoki, dessen Ziel es ist, die Slitterheads zu vernichten.

Slitterhead soll ein originelles Action-Horror-Erlebnis mit Toyamas eigenen Touch werden, wie man ihn aus Siren oder Silent Hill kennt. Fans könnten eine unkonventionelle Erfahrung erwarten, die an Toyamas frühere Erfolge anknüpft. Mit der Veröffentlichung am 8. November 2024 wird sich zeigen, ob Slitterhead die hohen Erwartungen erfüllen kann.