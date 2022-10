Sims 4 ist ab jetzt gratis und wirklich umsonst, Sims 5 ist in der Entwicklung, aber noch heißt es Rene

Wie bereits angekündigt, ist ab heute, dem 18.10.2022 das Basis-Spiel Sims 4 umsonst spielbar. Nicht nur für ein Wochenende, sondern wirklich dauerhaft, Sims 4 geht Free-2-Play auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Series. Natürlich liegt die Betonung hier auf „Basis-Spiel“, denn bekanntlich gibt es endlos Add-Ons für den Erfolgstitel zu kaufen und da dürften sicher die meisten nicht Teil des Basis-Spiels sein. Aber keine Sorge, der Gratis-Teil von Sims 4 kann euch auch eine Weile beschäftigen, wenn ihr das möchtet und vor allem noch nie die Sims gespielt habt. Denn EA saht, dass man an der nächsten Generation der Sims arbeitet und möglichst viele Spieler an Bord holen möchte. Das geht mit einem Gratis-Einstieg natürlich am einfachsten.

Hier könnt ihr die Sims 4 gratis für PC herunterladen, die entsprechenden PlayStation und Xbox-Versionen findet ihr in den Stores.

Der ikonische Sims-4-Kristall ist ab jetzt gratis.

EA gewährte auch einen kleinen Blick auf das neue Sims, das noch nicht Sims 5 heißt, sondern unter dem Codenamen „Rene“ läuft. Das soll an Renaissance, Erneuerung und Ähnliches erinnern. Warum nicht, jeder wird es eh erst mal für eine Weile Sims 5 nennen. Rene will sich dabei vor allem um das Verhalten und „Denken“ der Sims kümmern, das sich weiterentwickeln soll. So soll auch das Spiel allein mit den Sims Spaß machen, aber auch mit anderen Spielern und ihren Sims. Der Simulation des zivilisierten Lebens will man damit wieder ein gutes Stück näher kommen.

Bis es soweit ist, geht man ein Stück auf die Community von Sims 4 zu, indem man eine Plattform für Mods zur Verfügung stellt. In Zusammenarbeit mit Overwolf, dem Betreiber von Curseforge soll es einfacher werden diese Mods zu teilen und zu präsentieren. Für EA, die sonst sehr auf ihre eigenen Add-Ons setzten, ist dies gar nicht mal so ein kleiner Schritt. Im Laufe des Jahres wird man mehr dazu verraten.

Übrigens, wenn ihr schon spielt: Wir haben jede Menge Sims 4 Cheats