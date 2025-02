Sind Action-Rollenspiele viel zu schnell? Diablo-Schöpfer David Brevik kritisiert, dass die Tiefe und der Reiz des Genres zerstört werden

David Brevik, Mitbegründer von Blizzard North und Schöpfer von Diablo, äußert sich kritisch in einem Interview mit VideoGamer zur Entwicklung moderner Action-Rollenspiele (ARPG). Seiner Meinung nach liegt der Fokus zu sehr auf schneller Spielerprogression, wodurch das Genre an Tiefe und Reiz verliere.

Diablo 4 Genre: Action-RPG

Plattform: PC, Xbox, PS5

Release: 5. Juni 2023

Entwickler / Publisher: Blizzard / Blizzard

Brevik kritisiert moderne Action-Rollenspiele

Moderne ARPGs setzen vermehrt auf riesige Gegnerhorden, die Spieler in Sekundenschnelle eliminieren können. Dabei gehe es laut Brevik oft nur noch darum, möglichst effizient zu farmen, anstatt sich bewusst mit dem Gameplay auseinanderzusetzen. "Ich glaube, dass Rollenspiele im Allgemeinen dazu übergegangen sind, extrem schnell eine große Anzahl von Gegnern zu töten", sagt Brevik. "Dein Build tötet alles Mögliche, damit du mehr Beute bekommst, du kannst aufleveln und der Bildschirm ist übersät mit Dingen, die dich nicht interessieren."

Als positives Gegenbeispiel nennt er Diablo 2, das mit seinem durchdachten Pacing auch heute noch viele Fans hat. "Ich finde das nicht so persönlich und realistisch wie zum Beispiel Diablo 2. Das Tempo von Diablo 2 ist meiner Meinung nach großartig", erklärte Brevik. "Das ist einer der Gründe, warum es so lange überlebt hat. Ich finde es einfach nicht sehr verlockend, ganze Bildschirme voller Dinge sofort zu töten, alles niederzumähen und im Level herumzulaufen und alles zu töten. Ich habe einfach nicht das Gefühl, dass das eine coole Erfahrung ist. Ich finde es irgendwie albern."

Zu viel Tempo, zu wenig Tiefe

Auch über das schnelle Voranschreiten in aktuellen Titeln wie Diablo 4, Path of Exile 2 und Lost Ark äußert er sich eher negativ. "Wenn man diese Reise verkürzt und sie irgendwie lächerlich macht, hat man meiner Meinung nach das ganze Erlebnis entwertet." Besonders in Massive Multiplayer Online Games soll dieser Trend deutlich zu erkennen sein. "Ich denke, dass MMOs definitiv in diese Richtung gedrängt haben", so Brevik. "Wie schnell kann man leveln? Wie schnell kann man alles töten? Es dreht sich alles um Geschwindigkeit und solche Dinge, aber in Wirklichkeit finde ich, dass das Spiel dadurch irgendwie schlechter wird. Und ich neige dazu, diese Richtung zu meiden."

Brevik plädiert für ein langsameres, taktischeres ARPG-Erlebnis, das mehr Tiefe und Immersion bietet. Ob Entwickler diesen Ansatz künftig wieder stärker berücksichtigen, bleibt abzuwarten. Währendessen versucht Blizzard, Diablo 4 mit regelmäßigen Updates und der Erweiterung Vessel of Hatred relevant zu halten, kämpft jedoch weiterhin mit Endgame-Problemen. Auch Path of Exile 2 erhielt kürzlich ein großes Update, das das Endgame verbessern soll. Teilt ihr Breviks Meinung oder ist das Pacing in neueren ARPGs in Ordnung für euch?