"Sind keine Retro-Firma" - Sega plant keine weiteren Mini-Konsolen

Sega plant derzeit nicht, weitere Mini-Konsolen zu veröffentlichen.

Dementsprechend äußerte sich Shuji Utsumi, CEO von Sega of America und Europe, in einem Gespräch mit dem Guardian.

Keine Mini-Dreamcast

Damit begräbt Utsumi Fan-Hoffnungen auf Mini-Versionen der Sega-Konsolen Saturn oder Dreamcast.

"Ich bin nicht für diese Mini-Ausrichtung", sagt er. "Das ist nicht mein Ding. Ich möchte die modernen Gamer ansprechen."

"Wir sind keine Retro-Firma", fügte Utsumi hinzu. "Wir wissen unser Erbe wirklich zu schätzen, aber gleichzeitig wollen wir auch etwas Neues bieten - sonst sind wir Geschichte. Das ist nicht unser Ziel."

Zuletzt hatte Sega das Mega Drive Mini 2 im Oktober 2022 veröffentlicht, es war die fünfte Mini-Konsole, die das Unternehmen auf den Markt brachte.

Neben dem ersten Mega Drive Mini hatte Sega außerdem zwei Astro City-Mini-Systeme, die auf den eigenen Arcade-Maschinen basieren, sowie den Game Gear Micro in vier verschiedenen Varianten mit jeweils vier Spielen veröffentlicht.

Was die Zukunft anbelangt, orientiert sich Sega jedoch zumindest spielerisch an seiner Vergangenheit, denn man plant die Rückkehr mehrerer großer Marken, zu denen beispielsweise Jet Set Radio, Streets of Rage, Golden Axe, Shinobi, Crazy Taxi oder Virtua Fighter zählen.

"Wir haben einige große Säulen - wie Sonic, Persona und Yakuza", betont Utsumi. "Aber gleichzeitig haben wir auch andere Titel, die wirklich den Stil, die Einstellung und den Kontext von Sega widerspiegeln. Ich denke, die Spieler werden es lieben, wenn wir es richtig machen. Es wird eine Herausforderung sein - es gibt große Erwartungen - aber wenn wir diese erfüllen können, können wir wieder zu Sega werden."

Große Erfolge feierte man in den vergangenen Jahren auch mit den Sonic-Filmen. Der dritte Teil kam gerade erst in die Kinos und ein vierter Film mit dem blauen Igel wurde bereits bestätigt.