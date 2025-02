Wegen Skate City: New York krame ich bald das Skateboard raus, das in meinen Träumen im Keller auf mich wartet und auf dem ich bestimmt unglaublich cool aussehe

Ich sag’s einfach mal: So richtig funktioniert Tony Hawk für mich nicht mehr. Irgendwie bin ich dem entwachsen. Die ellenlangen Tastenkombinationen für Tricks drückte ich mit der Zeit immer wahlloser, wilder und – eigentlich – desinteressierter. Während mein Blick immer mehr die Score-Leiste fixierte, verlor ich das Skaten an sich aus den Augen. Und das war schade, um nicht zu sagen, es zerstörte mir den Spaß an dieser Fortbewegungsmethode.

Mich faszinierte am Skaten immer der Flow, einer nicht enden wollenden Serie eleganter bis waghalsiger Bewegungen, während man im Beat seines inneren Soundtracks auf dem Asphalt dahingleitet. Stakkatohaftes Knöpfedrücken passte irgendwie nie so recht dazu. Oder zumindest dachte ich immer, dass es um den Flow ging. Ich war nie Skater, obwohl ich als Jugendlicher heimlich gern einer gewesen wäre.

How do you do, fellow kids?

Es ist eine dieser tragischen Geschichten von einer Sache, die auszuprobieren man sich immer mal vorgenommen hatte und sich – schwupps – jenseits der 40 plötzlich bewusst wird, dass man es jetzt auch sein lassen kann. Wer will jetzt schon noch schwerwiegende Verletzungen riskieren. Oder die Häme von Kids kassieren, die einen auf ihren rollenden Augen mit links überholen.

So ganz kam meine Faszination für das Hobby nie zum Erliegen. Tatsächlich ging meine platonische Verbundenheit zum Skaten so weit, dass ich mir eine Weile nicht ganz sicher war: Hatte ich irgendwann entlang des Weges ins mittlere Alter nicht doch mal ein Skateboard gekauft, dessen Griptape seither irgendwo im Keller Feuchte aus den Wänden zieht?! Hatte ich offensichtlich nicht. Und trotzdem dotzt mir dieses imaginäre Skateboard gedanklich häufiger sachte in die Hacken, wie eine reuige Erinnerung an Vorgenommenes, aber nie Angepacktes, von dem sich im Alter so einiges anhäuft. Sagt ihr mir ruhig, ob ich mich mal untersuchen lassen sollte.

Zuletzt war es mal wieder so weit, als ich Skate City: New York auf Apple Arcade entdeckte. Auch hier ist er zweifellos vorhanden, dieser Flow, den ich im Score-Reigen des Activision-Formats irgendwann nicht mehr spürte. Gespielt wird Skate City: New York aus der Seitenansicht und die Steuerung ist vollkommen auf Touch-Screens zugeschnitten. Tatsächlich schätze ich diese Art zu spielen sehr, denn die gewissermaßen reibungslosen Wisch- und Tippgesten vermitteln einfach ein ungestörtes Dahinfließen, wie man es auf vier kleinen Rädern die Straßen der Hood runter erwarten würde.

Ein einfaches Prinzip, also, das spätestens im Pro-Modus, in dem ihr Punkte anhäuft, bis ihr euch das erste Mal langmacht, durchaus fordernd wird, wenn man Lust auf vorzeigbare Scores hat. Ich aber mag vor allem den Free Skate Modus, in dem man Manhattan, den Central Park und Brooklyn unsicher macht und in dem einem keiner was will.

Im Keller unserer Träume

Es ist wirklich das entspannteste Skate-Spiel, das ich kenne: Acht Richtungen für Tricks, tippen in den unteren Ecken für Drehungen links- oder rechtsherum, in die oberen für Manuals, während man sich mit einem großen Button rechts abstößt, um Tempo zu gewinnen. Der Rest ist kontextbasiert, sodass man Grinds an Wänden und Geländern mehr oder weniger von selbst macht. Alles, was ich tun muss, ist, mich dem Flow der Straße hinzugeben. Und meine Güte, hat das was wohlig Hypnotisierendes, geradezu Lösendes, seine Bahnen durch das Großstadtrumoren zu schlagen.

Ich habe hiermit viel relaxten Spaß, obwohl auch Skate City meinen Impuls, vielleicht doch noch mal durch die vollgestellten Regale und unausgepackten Umzugskartons im Keller zu wühlen, eher anstachelt, als dass es ein viel zu lange unerfülltes Bedürfnis wirklich stillen würde. Und das ist okay. Das habe ich selbst verbockt. Ich bin trotzdem dankbar für Spiele wie dieses. Games, die mich daran erinnern, so langsam mal damit aufzuhören, Dinge, die ich immer mal machen wollte, auf die lange Bank zu schieben.

Was sind eure “Skateboards im Keller”?