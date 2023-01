Skull and Bones: Ubisoft zeigt 30 Minuten "narratives Gameplay" in neuem Stream.

Nach der erneuten Verschiebung von Skull and Bones hatte Ubisoft in dieser Woche angekündigt, neues Gameplay zu zeigen.

Rund 30 Minuten dieses "narrativen Gameplays", wie es der Publisher bezeichnet, könnt ihr euch jetzt anschauen.

Jetzt doch narrativ, aber auch nicht so ganz

Der ein oder andere erinnert sich vielleicht, dass Ubisoft im vergangenen Sommer noch angegeben hatte, dass Skull and Bones "kein storylastiges Spiel" sei.

Was aber eben nicht heißt, dass es gar keine narrativen Elemente gibt. Das Segeln und der Kampf stehen im Fokus, aber in Außenposten könnt ihr auch auf diese narrativen Elemente stoßen, die man "Investigations" nennt.

Ihr startet sie, indem ihr zum Beispiel eine Nachricht in einer Flasche findet. Es sei eine Möglichkeit, "eine Geschichte durch eine Reihe von Schritten" zu erzählen.

Erwartet aber keine großen, filmreifen Geschichten. Diese Untersuchungen sind mehr ein Rahmen, in den andere, eher standardmäßig anmutende Aktivitäten eingebettet sind. Ihr überfallt eine Siedlung, bergt (per Tastendruck) einen Hinweis aus einem Schiffswrack und sucht schlussendlich in der Nähe eines Hafens nach einem Schatz.

Durch diese Untersuchungen will man euch laut Ubisoft etwas mehr Hintergrund zu wichtigen Charakteren in Skull and Bones vermittelt. Ein Beispiel dafür ist Captain Freeman. Im Spiel heißt es, er habe am größten Raubüberfall der Geschichte teilgenommen. Indem ihr Hinweisen nachgeht, findet ihr vielleicht einen verlorenen Schatz.

Ein neues Release-Datum für Skull and Bones steht aktuell noch nicht fest. Das Spiel erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.