Skull and Bones wurde schon wieder verschoben: Ubisoft streicht gleich mehrere Projekte

Nachdem Ubisoft am Mittwoch seine enttäuschenden Finanzergebnisse für das letzte Quartal veröffentlicht hat, zieht der Entwickler nun Konsequenzen. Drei noch unangekündigte Spiele werden gestrichen und Skull and Bones wird erneut verschoben. Diesmal ins frühe Geschäftsjahr 2023, das im April beginnt und im März 2024 endet.

Es sieht nicht rosig aus für Ubisoft

Ubisoft begründet diese Reduzierung und Verschiebung von Inhalten damit, dass das Unternehmen "vor großen Herausforderungen stehe, da sich die Branche weiterhin auf Mega-Marken und langlebige Titel verlagert". Spiele wie Mario + Rabbids: Sparks of Hope und Just Dance 2023 hätten nicht die gewünschten Ergebnisse eingefahren, was Ubisoft unter finanziellen Druck gesetzt hat.

"Wir sind eindeutig enttäuscht von unserer jüngsten Leistung", sagte Ubisoft-CEO Yves Guillemot am Mittwoch. "Wir sehen uns mit einer gegensätzlichen Marktdynamik konfrontiert, da sich die Branche weiterhin in Richtung Mega-Marken und immerwährende Live-Spiele verlagert, und das vor dem Hintergrund sich verschlechternder wirtschaftlicher Bedingungen, die sich auf die Verbraucherausgaben auswirken.

"Trotz hervorragender Bewertungen und Spielerrezeptionen sowie eines ehrgeizigen Marketingplans wurden wir von Mario + Rabbids überrascht: Sparks of Hope in den letzten Wochen des Jahres 2022 und Anfang Januar unterdurchschnittlich abgeschnitten. Auch Just Dance 2023 schnitt nicht gut ab." Die offiziellen Finanzergebnisse lest ihr hier.

Trotzdem bleibt der Entwickler zuversichtlich

Der Entwickler will in den nächsten Jahren deshalb vorsichtiger vorgehen und streicht deshalb einige unangekündigte Projekte - zusätzlich zu den vier Spielen, die schon im Juli auf Eis gelegt wurden. Die letzten vier Jahre habe Ubisoft bereits darauf gesetzt, seine größten Marken - Assassin's Creed, Far Cry, Ghost Recon, Rainbow Six und The Division - zu stärken und an den Markt anzupassen, auf dem Live-Service-Titel und Mega-Marken belohnt werden.

Deshalb ist Guillemot zuversichtlich und hält die langfristigen Aussichten für das Unternehmen "vielversprechend" und geht davon aus, dass "unsere Strategie, langlebige Live-Games zu entwickeln und unsere größten Marken in wahrhaft globale Phänomene mit vielfältigen Angeboten über verschiedene Plattformen und Geschäftsmodelle hinweg zu verwandeln, letztlich zu einer signifikanten Wertschöpfung führen wird".

Spieler müssen weiter in den Horizont starren und auf Skull and Bones warten.

Über die zusätzliche Entwicklungszeit für Skull and Bones verliert Ubisoft ebenfalls ein paar Worte. Das Piratenspiel wurde 2017 enthüllt, befindet sich seit 2013 in der Entwicklung und wurde bereits etliche Male verschoben. Immerhin werden Spieler laut Ubisoft "positiv überrascht" über die Ergebnisse, die der Entwickler in der zusätzlichen Zeit erzielt hat. Die jüngste Verzögerung hilft Ubisoft dabei, "ein viel ausgefeilteres und ausgewogeneres Erlebnis zu präsentieren und den Bekanntheitsgrad zu steigern".