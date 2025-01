Skyblivion: Das Oblivion-Remaster für Skyrim ist fast fertig, nur eine Region fehlt noch

Die Modding-Gruppe TESRenewal arbeitet weiterhin fleißig an Skyblivion, einem Remaster von The Elder Scrolls 4: Oblivion. Dieses werdet ihr dann in der Skyrim Special Edition spielen können.

Seit 2018 ist das Projekt in Arbeit ernsthaft in Arbeit, wenngleich die Pläne dafür schon vor rund elf Jahren existierten. Jedenfalls macht man gute Fortschritte und nähert sich der Fertigstellung.

Oblivion noch einmal in Skyrim erleben

Die Veröffentlichung von Skyblivion ist für das Jahr 2025 geplant und bis zu diesem Schritt fehlt tatsächlich nicht mehr viel.

"Wir sind fast bereit dazu, ein komplett neu gemastertes Elder Scrolls-Spiel zu veröffentlichen", teilt das Team mit.

"Wir sind dabei, die Weltkarte fertigzustellen. Nur noch die Region Nibenay an der Ostgrenze von Cyrodiil muss fertiggestellt werden. Große Teile der Karte sind bereit dafür, dass der Held von Kvatch sie erkundet."

Grundsätzlich sei man zwar mit der Umsetzung von rund 93 Prozent der Landmasse fertig, allerdings besteht in einem anderen Bereich noch Nachholbedarf. NPCs wissen erst bei 44 Prozent dieser bisher umgesetzten Landmasse, wie sie sie überqueren können – oder auch nicht.

Was das anbelangt, sucht das Team derzeit noch nach Freiwilligen, die die Entwicklung unterstützen möchten. Mehr Infos dazu findet ihr auf der Webseite des Projekts.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Erst einmal setzt Skyblivioon jedoch nur das Hauptspiel um: "Wir konzentrieren uns derzeit auf das Erlebnis des Basisspiels, um sicherzustellen, dass es rechtzeitig erscheint", sagt das Team dazu.

"Sobald das Basisspiel von Skyblivion veröffentlicht ist, werden wir prüfen, wie wir DLCs in Angriff nehmen können, und wir werden mit Sicherheit weitere Informationen über unsere nächsten Schritte mitteilen, wenn dieser Zeitpunkt näher rückt. Wir sind weniger als ein Jahr von unserem angestrebten Release von Skyblivion entfernt."

Konkurrenz könnte das Modding-Projekt womöglich durch ein offizielles Remaster oder Remake von Oblivion erhalten. Zu einem solchen Projekt gab es zuletzt wieder neue Gerüchte. Wirklich sicher ist das bisher allerdings noch nicht.