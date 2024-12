Slay the Spire 2: Erster Gameplay-Trailer für den Deckbuilder enthüllt

Das beliebte Deckbuilder-Roguelike Slay the Spire geht in die zweite Runde. Die Fortsetzung wurde bereits im April angekündigt. Damals gab es nur einen kleinen Teaser, jetzt gibt es einen richtigen Gameplay-Trailer für Slay the Spire 2.

Slay the Spire 2 Gameplay-Trailer

Die neuen Monster im Trailer sehen wundervoll aus. Hier könnt ihr einenc blick ins spiel werfen:

"Werft einen Blick auf den ersten Gameplay-Trailer zu Slay the Spire 2, dem Nachfolger des ursprünglichen, kultigen Roguelike-Deckbuilders", heißt es im Trailer.

"Betritt das neu entwickelte Spire, ein verdrehtes Labyrinth, in dem es von seltsamen und tödlichen Gegnern wimmelt. Mit neuen und wiederkehrenden Charakteren kannst du dich auf ein Arsenal brandneuer Karten, Relikte und Tränke einstellen, von denen jede spielverändernde Möglichkeiten bietet - oder gefährliche Konsequenzen."

Laut Entwickler Mega Crit warten neue Strategien und Herausforderungen auf euch. 2025 soll das Spiel erscheinen.