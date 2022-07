Smartphones sind noch immer die wichtigste Gaming-Plattform Deutschlands

Es ist vermutlich weniger überraschend, als es klingt, aber wie der Verband der deutschen Games-Branche herausgefunden hat, waren Smartphones im vergangenen Jahr noch immer die meistgenutzte Plattform für Spiele in Deutschland. Auf dem zweiten Platz findet sich die Konsole tatsächlich über dem PC.

Mit ganzen 23,5 Millionen Menschen ist das Smartphone als Gaming-Plattform bei uns weiterhin der Spitzenreiter. Seit 2017 hebt sich das Handy für mobile Spielerlebnisse immer weiter von anderen Geräten ab.

Auf Platz zwei befindet sich die Konsole mit 17,8 Millionen - immerhin zählen dazu wohl alle Plattformen, egal ob die aktuellen Xbox Series X/S und PS5 oder Retro-Geräte. Dann erst folgt der PC mit 14,3 Millionen Spielenden. Auf Platz 4 kommt anschließend noch das Tablet mit 10,7, Menschen, das nach einem Einbruch 2020 auch wieder ein wenig hinzugewinnen konnte.

In der Studie vom Verband der deutschen Games-Branche schaffte es Konsolen-Gaming 2021 auf Platz zwei der meistgenutzten Plattformen.

Dass gerade Handys so gut abschneiden ist nicht gerade verwunderlich, immerhin hat man das Smartphone stets dabei und darauf zockt fast jeder einmal ein wenig, selbst diejenigen, die sonst nichts mit Videospielen am Hut haben. Selbst wenn man - wie ich - behaupten würde, nicht so auf Smartphone-Gaming zu stehen, gibt es immer die kleineren Gelegenheitsspiele, in denen man doch manchmal vor sich hin drückt.

Auch die Spielstunden auf dem Smartphone sind insgesamt enorm, denn wie Felix Falk vom Game-Verband erklärt, spiele "Rund die Hälfte der Gamerinnen und Gamer in Deutschland [...] täglich oder fast täglich auf ihrem Smartphone."

Wie der Verband betont, spiegelt eben das auch darin wider, dass der Markt für Mobile-Apps und In-App-Käufe im letzten Jahr massiv gewachsen ist.

Insgesamt ist aber allgemein das Interesse an Gaming gewachsen, denn die Spielerschaft aller Plattformen hat sich 2021 offenbar erweitert. Spielt ihr auch auf dem Smartphone und wenn ja, habt ihr Spiele-Favoriten für unterwegs?