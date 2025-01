Smite 2 bald kostenlos: Auch Bock eure Feinde in Aladdins magischer Lampe einzusperren, wo ein muskelbepackter Dschinn auf sie wartet?

Am 14. Januar 2025 wird Smite 2 endlich kostenlos. Dann können alle Spieler die neue Version des MOBAs ausprobieren. Seit September letzten Jahres befand sich der Titel im Early-Access, zu dem nur Käufer der Gründerpakete Zugang hatten - gut, abgesehen von einigen Beta-Phasen. Zum Free-to-Play-Launch werden 45 Götter verfügbar sein, darunter auch ein paar neue. So auch Aladdin, der wendige Taschendieb aus Tausendundeiner Nacht, der mit seiner magischen Lampe für Unruhe auf den Lanes sorgt.

Smite 2 Genre: MOBA

Plattform: PC, PS5, Xbox Series

Release: 2. Mai 2024

Entwickler / Publisher: Hi Rez Studios / Hi Rez Studios

Wollt ihr mal an meiner Lampe reiben?

Lieber nicht Aladdin, denn was da drin lauert, sieht nicht so freundlich aus. Hi-Rez zeigt in einem Trailer, wie Aladdin aus fast jeder Ecke der Karte geschossen kommen kann und immer seinen großen, blauen Freund mitbringt. Der Dschinn guckt grimmig drein und erinnert so gar nicht an den gemütlichen Flaschengeist aus dem Disney-Film. Nein, dieser hier geht ordentlich pumpen und hat einen langen Bart, der mich irgendwie an die Arme eines Oktopus erinnert. Das macht es auch nicht weniger bedrohlich.

Aladdin, der Sultan, selbst ist ein Meele-Charakter mit magischem Schaden, der mit Intelligenz skaliert und viel Mobilität. Er kann an Wänden entlanglaufen und aus dem Hinterhalt auf seine Gegner springen. Sein verlängerter Arm mit kiloweise Bizeps - also der Dschinn - kann von Aladdin beschworen werden und hilft dem einfallsreichen Charakter mit seiner rohen Stärke. Aladdin weiß, wie er das Beste aus jeder Situation machen kann und gibt euch die Möglichkeit, euer Build auf den Hybrid-Gott oder seinen Flaschengeisthelfer anzupassen. Unabhängig von Aladdins Reichweite sehen wir den Dschinn andere Götter angreifen und spielt generell eine zentrale Rolle im Kit des Kämpfers.

Aladdin hat drei Wünsche frei

Sobald Aladdin seine Lampe nach euch wirft, solltet ihr aufpassen. So schließt der Sultan euch mit ihm und seinem Dschinn im Innenraum der Flasche ein und ihr müsst euch beiden gleichzeitig stellen. Weil ein Dschinn dem Besitzer immer drei Wünsche erfüllt, könnt ihr das mit Aladdin ebenfalls tun. Drei einzigartige Wünsche pro Match habt ihr frei. Diese sind Reichtum, Unsterblichkeit und Macht. Ein wirklich cooles Konzept.