Smite 2 öffnet endlich die kostenlose Open Beta für euch - Das MOBA will mit verbesserter Grafik, Göttern und interessanten Spielmodi punkten

Die Open Beta von Smite 2 ist am 14. Januar 2025 offiziell gestartet. Nach einer geschlossenen Alpha-Phase können nun alle Fans den Nachfolger des beliebten MOBAs kostenlos auf PS5, Xbox Series, PC sowie dem Steam Deck spielen. Mit umfassenden technischen Verbesserungen möchte Smite 2 frischen Wind in die erfolgreiche Reihe bringen und den hohen Erwartungen der Community gerecht zu werden

Dank der Unreal Engine 5 will Smite 2 nicht nur beeindruckende Grafik bieten, sondern auch optimierte Kampfmechaniken, die das Gameplay auf ein neues Niveau heben sollen. Ein überarbeitetes Item-Shop-System sorgt zudem für mehr Flexibilität, da Spieler unabhängig von der Klassifizierung ihrer ausgewählten Götter Items wählen können. Dabei bleibt der Fokus weiterhin auf den beliebten 5v5-Gefechten mit Göttern aus verschiedenen Mythologien, die das Herzstück des Spiels ausmachen.

SMITE 2'S OPEN BETA IS LIVE ON ALL PLATFORMS! ⚡ 45 Gods ⚡ Joust & Duel ⚡ Assault Alpha ⚡ and SO MUCH MORE! Download and play free now - www.smite2.com/play-free-now/



[image or embed]