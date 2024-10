SNES-Pixelbuch 2 angekündigt, ihr könnt es schon bald vorbestellen

Das erste SNES-Pixelbuch erschien im Jahr 2019, jetzt hat elektrospieler mit dem SNES-Pixelbuch 2 eine Fortsetzung dazu angekündigt.

Mit dem zweiten Buch will man weitere Spiele aus der "gigantischen" Software-Bibliothek von Nintendos Konsole abdecken.

Noch mehr Retro-Gefühle im SNES-Pixelbuch 2

"Wir mussten uns auf die wichtigsten Titel und einige persönliche Geheimtipps beschränken, viele Spiele blieben entweder ganz außen vor oder nur im Rahmen von Genre/Strömungs-Artikeln Beachtung", heißt es zur Entstehung des ersten Pixelbuchs.

"Kein Wunder, das wir bei elektrospieler schon länger darüber nachdenken, wir wir dieses Problem beheben könnten. Eine veränderte und erweiterte Neuauflage des bekannten SNES-Buchs wäre denjenigen Kunden gegenüber unfair, die bereits in unseren ersten Retro-Schmöker investiert haben. Ergo: Ein zweiter Band muss her – nur so können wir dem Super NES UND unseren Fans gerecht werden."

Das inoffizielle SNES-Pixelbuch 2, das den Untertitel The Lost Pages trägt, wird in den kommenden Tagen vorbestellbar sein, auch wieder mit einem Schuber.

Das gilt gleichermaßen für das zuvor angekündigte Pixelbuch, das sich mit Point-and-Click-Adventures befasst.

Und auch Rest in Pixels: Das offizielle Pixelbuch des Todes wird in Kürze vorbestellbar sein.

In diesem Buch geht es, wie der Name schon vermuten lässt, um das Leben und Sterben in Videospielen.

Das Artwork auf dem Pixelbuch des Todes soll dabei unter anderem eine Hommage an Super Castlevania stellen und zugleich ein paar "neckische Hinweise auf den umfangreichen 'Soulsborne'-Teil des Buchs umfassen.

Veröffentlicht wurden bisher außerdem ein Mega-Drive-Pixelbuch sowie ein GBA-Pixelbuch, ebenso sind mehrere Pixelfibeln in Arbeit.