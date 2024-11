Sniper Elite als Battle Royale? Concord-Flop sorgt wohl für ein Umdenken

Berichten zufolge wurde ein Battle Royale-Ableger zu Rebellions Sniper Elite eingestellt, nachdem das chinesische Unternehmen Tencent die Finanzierung gestoppt hat.

Wie Insider Gaming berichtet, wurde die Entwicklung von Project Archipelago: Sniper Battle Royale kürzlich eingestellt.

Kein Vertrauen in das Genre?

Zuvor sollen im Sommer bereits öffentliche Playtests des Battle Royale-Ablegers stattgefunden haben.

Dem Bericht zufolge habe Tencent kalte Füße bekommen, nachdem Sonys Live-Service-Projekt Concord floppte und letztlich nach dem Release komplett eingestampft wurde.

Mitte August hatte Rebellion einen "Pre-Alpha Access" zu Project Archipelago angekündigt, damals sollte ein dreitägiger Playtest stattfinden. Seitdem war jedoch nichts mehr davon zu hören.

Ein Trailer zu dem Projekt zeigte Scharfschützentrupps, die ihre Feinde aus der Ferne ausschalten, in verfallen Umgebungen, die in naher Zukunft spielen, sowie eine Mischung aus verwitterten zeitgenössischen Gebäuden, aber auch Sci-Fi-artigen Luftschiffen.

Laut dem Bericht gab es im Zuge der Einstellungen allerdings keinerlei Kündigungen bei Rebellion. Betroffene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden demnach dem kommenden Sniper Elite: Resistance zugewiesen, das am 28. Januar 2025 erscheinen soll.

Alex hat sich den kommenden Titel bereits näher angeschaut und bezeichnet ihn als raffiniert wie eh und je". Außerdem schrieb er: "Rebellion hat es mittlerweile ziemlich gut raus, wie man spannende und mit viel Gestaltungsfreiraum angelegte Stealth-Missionen entwirft. Es macht jedes Mal großen Spaß, sich in eine neue Karte zu werfen und seine Ziele aus allen möglichen Richtungen anzugehen, um schließlich auf einem von mehreren Wegen wieder zu fliehen. In Sniper Elite geht man ihn freiwillig, den Weg zur Perfektion. Und er ist selten einnehmender und spannender als in dieser Reihe."

