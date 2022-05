Sniper Elite: Brettspiel erscheint im Juni, jetzt vorbestellbar

Während Sniper Elite 5 von Entwickler Rebellion in dieser Woche für PC und Konsolen erscheint, könnt ihr Sniper Elite bald auch zuhause auf eurem Tisch spielen.

Noch im Juni erscheint Sniper Elite: The Board Game, Vorbestellungen für die Tabletop-Umsetzung der Reihe sind ab sofort möglich.

Ein Scharfschütze gegen alle

Laut Rebellion eignet sich das Stealth-Action-Tabletop-Spiel für ein bis vier Spieler und Spielerinnen, dabei wird natürlich das Gameplay aus den Videospielen aufgegriffen.

Ihr müsst euch möglichst unbemerkt an eure Feinde heranschleichen und eure Ziele zu erfüllen, ohne von euren Gegnern entdeckt oder erledigt zu werden.

Weitere Meldungen zu Sniper Elite:

Einer oder eine spielt den aus den Sniper-Elite-Spielen bekannten Scharfschützen Karl Fairburne, bis zu drei weitere Spieler und Spielerinnen übernehmen die Truppen der Achsenmächte.

"Der Scharfschütze hält sich versteckt, indem er seine Bewegungen auf einer versteckten Tafel verfolgt und sich vorsichtig den vom alliierten Hauptquartier festgelegten Zielen auf der Map nähert", heißt es. "Der größte Vorteil des Scharfschützen ist seine Diskretion, jedoch gleichzeitig zu wissen, wann es besser ist zum Gewehr zu greifen. Dies kann der Schlüssel zum Sieg sein."

Sniper Elite: The Board Game bringt zehn Miniaturen mit sich und umfasst ein doppelseitiges Spielbreit mit zwei verschiedenen Maps. Wer keine Mitspieler und Mitspielerinnen findet, kann von den Soloregeln Gebrauch machen und sich alleine damit befassen.

Ein Blick auf das Sniper-Elite-Brettspiel.

Ebenso gibt es optionale Regelvarianten und die Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad durch Herausforderungen zu erhöhen oder zu senken.

Direkt zum Verkaufsstart gibt es mit Eagle's Nest auch schon eine Erweiterung mit zwei zusätzlichen Karten sowie alternative alliierten Scharfschützen mit einzigartigen Fähigkeiten und Miniaturen.

Vorbestellungen von Sniper Elite: The Board Game sind ab sofort direkt bei Rebellion möglich.

Sniper Elite 5 erscheint wiederum am 26. Mai 2022 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4. Zum Launch kommt es außerdem in den Xbox Game Pass.