Sniper Elite: Resistance erscheint am 30. Januar 2025 mit Deluxe Edition und exklusiven Vorbestellerboni

Sniper Elite: Resistance erscheint am 30. Januar 2025. Der Titel wird ab dann im Game Pass verfügbar sein und für die Plattformen Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4 sowie PC via Steam und Epic Games Store veröffentlicht. Fans der beliebten Reihe können sich auf eine Deluxe Edition und spezielle Vorbestellerboni freuen.

Vorbestellungen und exklusive Inhalte

Ab sofort können sich Spieler Sniper Elite: Resistance vorbestellen und dabei exklusive Inhalte sichern. Zu den Vorbestellerboni zählen die exklusive "Target Führer"-Kampagnenmission, ein zusätzlicher Waffenskin und das Karabiner 98-Gewehr. In der Deluxe Edition erwarten Fans weitere Inhalte, darunter die M1911-Pistole sowie einen 48-Stunden-Vorabzugang vor dem offiziellen Release. Später im Jahr werden die zusätzlichen Inhalte des Season Pass, welcher in der Deluxe Edition inbegriffen ist, veröffentlicht.

Spannende Story und neue Gameplay-Elemente

Die Geschichte von Sniper Elite: Resistance dreht sich um den Protagonisten Harry Hawker, Agent der Special Operations Executive, der im besetzten Frankreich eine bedrohliche "Nazi-Wunderwaffe" entdeckt. Die Handlung verläuft parallel zu den Geschehnissen von Sniper Elite 5 und soll dennoch eine eigenständige Geschichte bieten, die andere Aspekte des Krieges beleuchtet. Spieler können sich auf die bewährte Scharfschützenmechanik der Reihe freuen sowie auf Stealth- und taktische Kämpfe.

Neu sind die "Propaganda-Missionen", die als optionale Nebenmissionen in jedem Level verfügbar sind und den Widerstand gegen die Besatzung thematisieren. Sniper Elite: Resistance kann zusammen oder einzeln gespielt werden. Zudem soll Sniper Elite: Resistance viele WW2-Waffen und die X-Ray-Kill-Cam bieten. In einem Invasionsmodus können Spieler online gegeneinander antreten.

Die Community ist gespannt auf das neue Kapitel der Sniper Elite-Reihe. Mit den angekündigten Inhalten könnte Sniper Elite: Resistance ein interessantes Erlebnis bieten. Weitere Details zum Spiel sollen in den nächsten Monaten veröffentlicht werden. Fans können sich also auf mehr Informationen freuen und Sniper Elite: Resistance jetzt schon vorbestellen. Am 30. Januar wird Sniper Elite: Resistance dann auf den Plattformen Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4 sowie PC via Steam und Epic Games Store veröffentlicht und im Game Pass verfügbar sein.