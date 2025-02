Sniper Elite Resistance im Test: Ich weiß nicht, wie oft ich das gleiche Spiel noch einmal brauche. Okay, dieses eine Mal geht vermutlich noch!

Solide Erweiterung für den fünften Teil, die irgendwie zu einem eigenständigen Spiel wurde. Resistance ist alles andere als essenziell, bringt aber sowohl die Qualität als auch die (Alters-)Schwäche der Serie gut auf den Punkt.

Sniper Elite Resistance Release: 28.01.2025

Erhältlich für: PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One

Genre: Shooter, Action-Adventure

Entwickler: Rebellion

Publisher: Rebellion

Preis: ca. 50 Euro

Spielt man Sniper Elite Resistance, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, die Entwickler hätten das hier als Erweiterung für Teil 5 geplant gehabt und sind dann bei der Entwicklung ein wenig über die Stränge geschlagen. Immerhin auf eine satte sieben Missionen lange Kampagne kommt Resistance, in dem erstmals Koop-Charakter Harry Hawker die Hauptrolle spielt.

Sniper Elite 5 hatte nur zwei mehr und dass die Missionen gewohnt riesig sind, versteht sich bei Rebellion fast von selbst. Auch ansonsten ist Resistance in Sachen Umfang mit Story-, Survival- und Koop-Modus sowie Multiplayer und Invasionen nah dran an einem vollwertigen neuen Teil. Es gibt mit den Resistance-Missionen sogar eine Art Herausforderungsmodus, der zwischendurch ganz spaßig ist. Alles ist hier, in fast durchweg der gewohnten Güte. Nur eins fehlt: Der neue Dreh, der dafür sorgt, dass man hier den Eindruck hat, sich durch ein neues Spiel zu bewegen. Wirklich frisch und ausgeruht fühlt sich Hawkers Abenteuer nicht an.

Vertrautes Schleich-Gameplay ohne neue Impulse

Einmal mehr ist es durchaus befriedigend, die großen Missionen auf all ihre leisen und lauten Möglichkeiten abzuklopfen, auch wenn die Ziele in den Aufträgen jedem Hobby-Heckenschützen schwer bekannt vorkommen sollten – Dokumente besorgen, Beweise vernichten, Anlagen Sabotieren. Es ist halt die vertraute, semi-offene Stealth-Shooter-Sandbox, bei der man sich in Feindesland Zutritt verschafft, nur um nach getaner Arbeit wieder zu fliehen. Im Grunde dominiert in jeder Mission aber auch reichlich Fomo (“fear of missing out”, also die Angst, was zu verpassen), denn sowohl die neuen Resistance-Missionen als auch die Upgrades für die Waffen sind an die Erkundung gebunden: Für Ersteres müsst ihr Resistance-Plakate finden, für letzteres Werkbänke.

Im Grunde mag ich diese Art von Belohnung, aber aufgrund der weitläufgen Level artete es für mich auch immer ein wenig in Fleißarbeit und Abklappern aus, die sich mit meinem Bild vom effektiven, geisterhaften Scharfschützen nicht so recht vereinbaren lässt. Nun gut, es gibt immer den durchgeplanten zweiten oder dritten Durchgang durch eine Mission, bei der man dann den Tryhard geben kann, von dem die Nazis keine Notiz nehmen.

Egal, schnell übernahm sie, die alte Routine aus Gegner markieren, Geräuscherzeuger manipulieren und dann Schlüsselziele mit der klanglichen Tarnung von fehlzündenden Auspuffen oder sich knatternd verschluckenden Dieselgeneratoren wegballern. Ich habe das schon Hunderte Male gemacht und obwohl es erneut gut funktioniert – das zugrundeliegende Konzept ist halt extrem robust –, so langsam fühlt es sich auch danach an. Ich habe das hier einfach schon häufiger durchexerziert, als neue Level das frisch halten könnten.

Sniper Elite Resistance Test - Bilder 1 of 12 Attribution

Am faszinierendsten ist Sniper Elite dann, wenn man auf möglichst viele Zielhilfen verzichtet und Geschossabfall und Wind wie bei einem brutalen Golfspiel in jeden Schuss selbst einberechnen muss. Ich bin nicht sicher, wie viele Leute Sniper Elite auf diese Weise spielen und auch ich mache das meistens erst, wenn ich einen Level zur Genüge studiert habe. Aber wenn man sich dann jeden Schuss und die Situation, die auf ihn zu führt, ist jeder Treffer eine Party – und die brutale Röntgen-Zeitlupe auch rechtfertigt, die sonst ein wenig “drüber” wirkt. Wie gesagt: Die wenigsten werden die harte, realistische Gangart, die das Spiel bei akkuratem ballistischem Modell ohne HUD-Hilfen vollauf als Spaß empfinden, für mich ist es aber eine weitere, bereichernde Facette für die Level, die ich gern mehr als einmal spiele.

Scharfschütze ist auch nur ein Job!

Ansonsten herrscht im Grunde Stagnation, die signalisiert, dass Rebellion so langsam mal was machen müsste, damit die Serie weiter ihre Relevanz behält: Der Skilltree ist (buchstäblich) zum Vergessen langweilig und viele Dinge fühlen sich mittlerweile seltsam starr an. Offene Türen darf man nicht schließen, nicht von jeder Höhe eines Klettergerüstes darf man sich fallen lassen. Manche Hindernisse ergeben keinen Sinn. Wieso kann ich bestimmte Brüstungen und niedrige Mauern nicht erklimmen? Weshalb mich nicht zwischen dem geparkten LKW und dem Kistenstapel rechts davon durchzwängen? Warum kann ich die Dokumente, die ich in einem Nebenziel vernichten soll, nur durch die (laute) Detonation eines Benzinkanisters in Brand setzen, der die Nazis auf den Plan ruft, vor denen ich mich zuvor so geschickt versteckt hatte?

Häufiger, als mir lieb war, blieben zudem geworfene Gegenstände in der Umgebung hängen, was insbesondere bei Flaschen ärgerlich war: Eigentlich will man den Blick einer Wache doch woanders hinlenken und nicht auf sich selbst! Hier und da springen zudem Animationen von wachhabenden Feinden unschön an ihren neutralen Ausgangspunkt zurück, um dann von Neuem abgespielt zu werden. Überhaupt hat die Technik, mit ihrem überdeutlichen Kantenflimmern und Pop-in beim Hinein- und Herauszoomen, mittlerweile ihren Zenit sichtlich überschritten. Zudem wünschte ich mir, dass Harrys Aktionen ein wenig fließender ineinander übergehen würden, damit die Handhabung etwas eleganter flutscht. Ich hoffe Sniper Elite 6 gestaltet nicht nur das Spielerische ein wenig flexibler, sondern auch die Optik ein wenig organischer.

Sniper Elite: Resistance Fazit

Gleichzeitig muss ich sagen, dass einen das nicht abhalten sollte, sich Resistance zuzulegen, sollte einem nach Sniper Elite 5 tatsächlich der Sinn nach mehr vom Gleichen stehen. Genau das liefert Rebellions neuester Titel auf routinierte Art. Das Missionsdesign hat zwar den einen oder anderen Déjà-vu-Moment dabei, verlangt aber gewohnt gute Übersicht und erzeugt situativ verlockende Möglichkeiten zur Improvisation und gerade im Koop funktioniert die bewährte Stealth-Action wieder sehr gut.

Allein, das Gefühl, hier ein neues Spiel zu zocken, das bleibt in vollem Umfang aus. Sniper Elite Resistance wirkt wie ein Anhängsel, das nicht daran interessiert ist, sich allzu weit von seinem Wirtskörper zu strecken. Ich hatte keine schlechte Zeit hiermit – 16 Stunden für einen Durchlauf der Kampagne, realistisch aber eher mehr –, aber wenn Resistance nicht existierte, ich würde es vermutlich nicht vermissen. Hoffen wir, das Kernteam bei Rebellion arbeitet bereits seit einer Weile daran, Karl Fairburne für Sniper Elite 6 ein paar neue Tricks beizubringen.