Sniper Elite: Resistance startet verhalten und mit "ausgeglichenen" Reviews auf Steam - Was kritisieren die Spieler?

Seit dem 30. Januar 2025 ist das neue Sniper Elite: Resistance erhältlich, der große Durchbruch ist dem Spiel aber zumindest auf Steam bisher nicht gelungen.

Sniper Elite: Resistance Genre: Third-Person-Taktik-Shooter

Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One

Release: 30. Januar 2025

Entwickler / Publisher: Rebellion Developments / Rebellion Developments

Bei Sniper Elite: Resistance handelt es sich um einen Ableger mit einem neuen Agenten. Diesmal verschlägt es euch nach Frankreich, wo ihr an der Seite der französischen Résistance kämpft.

Kritik und verhaltene Zahlen

Laut SteamDB erreichte Sniper Elite: Resistance vor zwei Tagen seinen bisherigen Höchstwert von 7.652 gleichzeitig aktiven Usern auf Steam.

Damit liegt man hinter den beiden Vorgängern. Der Höchstwert von Sniper Elite 5 liegt bei 14.870 gleichzeitig aktiven Usern, bei Sniper Elite 4 waren es mit 17.366 noch etwas mehr.

Im Vergleich zu Sniper Elite 5 und 4 fallen auch die Reviews bisher nicht so positiv aus, insgesamt liegt bei man bei "ausgeglichenen" Bewertungen.

"Sniper Elite 5-DLC, aber teurer", schreibt zum Beispiel ein User. "Wenn ihr SE 3-5 gespielt habt, kennt ihr dieses hier bereits. Wenn ihr neu bei SE seid, holt euch SE 3 bis 5 im Angebot."

"Es ist in Ordnung. Es ist nicht SE 6 und es heißt auch nicht SE 6. Es ist einfach mehr SE 5. Ich bin ein Fan und wusste, was dieses Spiel ist, also ist es für mich in Ordnung. Wenn man etwas Neues erwartest, wird man enttäuscht sein. Aber der Preis ist einfach zu hoch für die breite Mass. Wenn all der geplante Inhalt veröffentlicht wird und es im Angebot ist, denke ich, dass es sich lohnen wird. Es hätte ein DLC sein sollen, aber ich weiß, dass sich DLCs nicht gut verkaufen, also verstehe ich es."

Ähnlich äußert sich ein weiterer User: "Es ist nur Sniper Elite 5.1, es hätte ein großes DLC-Paket sein sollen. Ich nehme an, es ist ein Lückenfüller bis zum nächsten Spiel, aber es ist nicht den vollen Preis wert."

"Ich habe bisher 23 Bugs im Spiel gefunden", schreibt ein Dritter. "Leitern, die nicht funktionieren, man geht durch eine Tür und fällt durch die Map […], man tötet einen Scharfschützen, aber das Spiel sagt, dass man es nicht getan hat. Und das sind nur einige wenige. Wie viele bereits angemerkt haben, ist es in Wirklichkeit nicht mehr als ein großes Erweiterungspaket."

Bisher sind 67 Prozent von fast 1.000 Reviews positiv. Somit bewegt man sich mehr in Richtung des oberen Endes der Skala, aber wie sich das noch entwickelt, bleibt abzuwarten.

Was Alex vom Spiel hält, könnt ihr in seinem Test zu Sniper Elite: Resistance nachlesen. Habt ihr den Titel schon gespielt? Was haltet ihr davon?