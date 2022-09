So geht Overwatch 2 gegen Störenfriede vor: Das bietet die Defensivmatrix

Blizzard denkt jetzt schon mal zwei Schritte voraus und stellt eine Initiative gegen störendes Verhalten in Overwatch 2 vor, damit sich die neuen und alten Spieler am 4. Oktober nicht danebenbenehmen.

Sicherheit geht vor

Besonders aufgrund des kostenlosen Spielmodells ist sich Blizzard der Schwierigkeit bewusst, die ein kompetitiver Online-Shooter mit sich bringt. Beleidigungen, absichtliches Verlieren bis hin zum Cheaten - so etwas will kein Spieler ständig erleben müssen.

Deshalb führt Blizzard die "Defensivmatrix" ein. Dies ist eine "Infrastruktur für Systeme, die die Integrität des Spiels aufrechterhalten und positives Verhalten in Overwatch 2 zu fördern sollen", heißt es im neuen Blogartikel auf der offiziellen Overwatch-Seite.

Die Initiative besitzt drei Kernziele. Zum einen soll das Team von Blizzard, das aus Ingenieuren, Designern, Produzenten, Forschenden, Datenwissenschaftlern und Sicherheitsanalysten besteht, Programme entwickeln und fördern, die eine positive Spielerfahrung gewährleisten. Zusätzlich arbeitet das Unternehmen mit externen Sicherheitsdienstleistern zusammen.

Außerdem sollen Cheater mithilfe von maschinellen Lernen und Voice-Chat-Daten schnell identifiziert und eliminiert werden. Hier will Blizzard seine Werkzeuge weiter verbessern.

Mehr zu Overwatch 2:

Overwatch 2: Wer neu ist, muss 100 Matches spielen, um alle Original-Helden zu erhalten

Overwatch 2: Lernt Support-Heldin Kiriko und ihren Geisterfuchs kennen

Overwatch 2: Neue Helden sollen im kostenlosen Battle Pass erhältlich sein

Zuletzt will Blizzard eine "sichere Community" aufbauen, in der gegen störendes Gameplay vorgegangen wird. Spieler, die durch besonders positives Verhalten hervorstechen, sollen hingegen die Möglichkeit bekommen, eine "führende Rolle" in der Community einzunehmen. Das soll etwa mit einem Anerkennungssystem passieren, bei dem Spieler mit hohen Scores ein wenig Battle-Pass-Erfahrung erhalten. Der allgemeine Chat, der es ermöglicht, auch mit Gegner während eines Matches zu kommunizieren, wird entfernt.

Damit alles sicher und fair bleiben kann, gibt es bereits einen SMS-Accountschutz, der es Hackern schwerer macht, an eure Daten zu kommen. Demzufolge ist es notwendig eine Telefonnummer mit Battle.net zu verknüpfen, wenn ihr Overwatch 2 starten möchtet.