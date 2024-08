So ist die Fallout-Serie entstanden: Dokumentation bietet Einblick hinter die Kulissen

Ihr wollt hinter die Kulissen von Fallout gucken? Amazon ermöglicht euch diesen Wunsch in einer 18-minütigen Dokumentation zur Prime-Serie.

Dokumentation zeigt, was hinter den Kulissen von Fallout passierte

Auf dem X-Account der Serie schreibt das Team: "Guten Morgen, Vault Dwellers! Bitte genießt diesen neuen 18-minütigen Blick auf die Entstehung von Fallout Staffel 1."

Das Video haben wir euch natürlich unten eingebunden. So müsst ihr es nicht extra suchen gehen. Bitte schön:

"Erlebt die epische Produktion der ersten Staffel, von Vault bis Wasteland, mit den Darstellern und der Crew der Emmy-nominierten Serie", heißt es in der Videobeschreibung.

"Fallout basiert auf einer der größten Videospielserien aller Zeiten und erzählt die Geschichte von Habenden und Nichthabenden in einer Welt, in der es fast nichts mehr zu haben gibt. 200 Jahre nach der Apokalypse sind die sanftmütigen Bewohner der luxuriösen Fallout-Bunker gezwungen, in die verstrahlte Höllenlandschaft zurückzukehren, die ihre Vorfahren hinterlassen haben - und sind schockiert, als sie ein unglaublich komplexes, fröhlich-schräges und höchst gewalttätiges Universum entdecken, das auf sie wartet."

Ausführender Produzent der Fallout-Serie sind Jonathan Nolan und Lisa Joy, die bereits bei Westworld mitgewirkt haben. In den Hauptrollen der Serie seht ihr Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins und weitere bekannte Gesichter. Eine zweite Staffel der für 16 Grammys nominierte Serie befindet sich derzeit in der Produktion.