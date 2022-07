So spielt ihr Stray auf PS4 und PS5 kostenlos für eine Woche! Aber nur, wenn ihr noch kein PS Plus habt

Wie wir bereits berichteten, könnt ihr aktuell die beiden neuen Stufen von PlayStation Plus Extra und Premium sieben Tage lang kostenlos ausprobieren. Da das attraktive Sci-Fi-Katzenabenteuer Stray von Annapurna in diesen Stufen ab heute enthalten ist, könnt ihr auch dieses Spiel sieben Tage kostenlos erleben, wenn ihr Lust darauf habt.

Haken an der Sache: Bestandskunden von PlayStation Plus bekommen diese Testphase nicht, wer also schon PS Plus Essential abonniert, wie die Basisstufe mit den monatlichen PS-Plus-Games mittlerweile heißt, guckt leider in die Röhre.

Wer jetzt erst neu darüber nachdenkt, Kunde von PS Plus Extra oder Premium zu werden, der hat nun eine gute Gelegenheit, einzusteigen, und eine Woche Zeit, sich zu überlegen, ob ihm das Angebot gefällt. Und selbst, wenn ihr eigentlich nur kommt, um Stray abzugreifen: Vielleicht überzeugt euch der Dienst ja doch?

Wir wollen euch deshalb erklären, wie das geht. Sucht im Hauptmenü eurer PlayStation die Funktion für PS Plus und startet dort normal den Vorgang, ein Abo von PS Plus Extra abzuschließen. Ihr schließt normal eines der beiden Abos ab (monatlich 13,99 Euro respektive 16,99 Euro, ein Jahresabo ist entschieden günstiger) und müsst dann nur daran denken, es vor Ablauf der sieben Tage wieder zu kündigen, solltet ihr nicht beabsichtigen, den Dienst länger in Anspruch zu nehmen. Das ist es eigentlich auch schon.

Egal, welches Probeabo ihr auch abschließt, die sieben Tage Probephase sind immer dabei. Sofern ihr nicht bereits ein Abo habt.

Stray erscheint über Annapurna, der vom Film kommt, sich im Bereich der Indie Games aber bereits mit einigen Perlen hervorgetan hat. What Remains of Edith Finch, Donut County, Ashen, Artful Escape und Outer Wilds sind allesamt wundervolle Spiele. Und Stray scheint da keine Ausnahme zu sein. Das Katzenabenteuer besticht vor allem durch die wundervolle Art Direction seiner von Robotern bevölkerten Postapokalypse. Mehr Eindrücke von uns, sowie wir das Spiel selbst vor die Flinte bekommen haben…