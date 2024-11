So viel Rez, Lumines und Tetris Effect gab es noch nie in einer Kiste: Sounds & Visions: Enhance At 10 Box Set

Ist das noch Kunst oder schon Abzocke? Selten lässt sich diese Frage im Rahmen des Retro-Booms bei einem Hersteller schwerer beantworten als bei Cook and Becker. Wo ihr anderswo was auch immer bekommt, das man in einer China-Fabrik zusammenklicken konnte, um mit einem viel zu hohem Preis euren Nostalgie-Nerv zu kitzeln, setzt man hier auf Qualität. Aufwändige Drucke von lizensierten Concept Artworks oder von Künstlern neu interpretierte Spiele-Szenen, dicke Themenbücher und mehr verlocken einen immer wieder mal. Wer seine Umgebung mit Videospiel, aber in schön gestalten will, der ist bei diesem Verlag genau richtig. Wenn man denn das Kleingeld hat.

Jetzt hat es mich mal wieder erwischt, denn statt einfach Retro-Spiele zu sammeln und arm zu werden wie ein normaler Nerd, habe ich mich auf Spielesoundtracks auf Vinyl eingeschossen. Und bei Cook and Becker sagte man sich, dass diese Leute nicht länger bei ihnen außen vor bleiben sollten, setzten sich mit legendärem Rez-Designer Tetsuya Mizuguchi zusammen und entwarfen zwei Sammlersets zu seinem Lebenswerk, die es für Musikfreunde in sich haben. Egal ob aus CD-, Vinyl- oder einfach nur Rez-Liebe, diese Sets sehen einfach fantastisch aus.

Man nahm sich alle seine Spiele vor, Rez, Tetris Effect, Lumines und Humanity und legte los. Das Ergebnis sind zwei Sets:

Sounds & Visions: Enhance At 10 Boxed Set (limitiert auf 1010):

Boxset, signiert von Tetsuya Mizuguchi

Sounds & Visions: Ein History-Buch von Enhance

Hydelic At 10: (Super)CD mit ausgewählten Tracks aus Tetris® Effect: Connected und Rez Infinite

Rez Infinite Glas-Skulptur mit Lasergravur

Zwei Giclee-Kunstdrucke mit Echtheitszertifikat, signiert von Takashi Ishihara

Versand Sommer 2025

Die Enhance Soundworks Collection Boxed Set von Lost In Cult Records (limitiert auf 505):

Vinyl-Boxset, signiert von Tetsuya Mizuguchi

9x LPs (180g Vinyl) mit Musik aus Tetris® Effect: Connected, Rez Infinite, Lumines Remastered und HUMANITY

Das Enhance Soundworks-Liner Booklet

Enhance Iconography Slipmat für Plattenspieler

Enhance Iconography Poster

Enhance Iconography Pin-Sammlung

Versand Frühjahr 2025

Ich weiß, eigentlich braucht man beide, aber bei einem Preis 283 Euro pro Set werde ich mich wohl entscheiden müssen. Zumal ja auch noch etwa 30 Euro Versand und der Zoll dazukommen. Aber ja, will haben. Muss stark bleiben…

Wenn ihr schwach werdet, hier könnt ihr die Sounds & Visions: Enhance At 10 bei Cook and Becker vorbestellen. Ausgeliefert wird bis Mitte nächsten Jahres.