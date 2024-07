Die besten Deals für PS5 und PS4 bei den Sommerangeboten im PlayStation Store!

Aktuell laufen die umfangreichen Sommerangebote im PlayStation Store. Dabei könnt ihr bis zu 75 Prozent sparen und es gibt insgesamt mehr als 4.000 Deals.

Ihr bekommt hier Spiele, Erweiterungen und mehr für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 zum günstigeren Preis, die Aktion läuft bis zum 1. August 2024 um 0:59 Uhr.

Nachfolgend picken wir einige der besten Angebote für euch heraus:

Red Dead Redemption 2 (19,79 €, 67 Prozent Rabatt)

Arthur Morgan und die Outlaws der Van-der-Linde-Gang befinden sich im Amerika des Jahres 1899 auf der Flucht vor Bundesagenten und Kopfgeldjägern. Dabei sorgen immer mehr innere Konflikte für Unruhe und Arthur muss sich entscheiden, wo seine Loyalität. Neben RDR 2 bekommt ihr damit übrigens auch Red Dead Online.

F1 24 (47,99 €, 40 Prozent Rabatt)

Lust, selbst Formel-1-Weltmeister zu werden? Das ist am heimischen Rechner oder an der Konsole definitiv einfacher als in der Realität. Mit F1 24 könnt ihr das etwa anhand der Lizenzen der aktuellen Saison unter Beweis stellen.

TopSpin 2K25 (52,49 €, 25 Prozent Rabatt)

2Ks TopSpin-Reihe ist zurück und lässt euch auf zahlreichen Tennisplätzen spannende Matches gegen eure Gegner beziehungsweise Gegnerinnen austragen. Das könnt ihr einerseits mit verschiedenen bekannten Spielerinnen und Spielern tun, aber auch in der Karriere eugen eigenen Profi erstellen.

Mortal Kombat 1 (29,99 €, 60 Prozent Rabatt)

Ihr wollt euch prügeln? Dann doch lieber virtuell! Das tut auch weniger weh. Zumindest euch, denn die Finisher in Mortal Kombat 1 sehen so schmerzhaft aus wie immer. Dabei habt ihr es im neuesten Teil mit einem Reboot des MK-Universums zu tun, das vom Feuergott Liu Kang erschaffen wurde.

Schlagt ein paar Bälle on TopSpin 2K25.

Alan Wake 2 (38,99 €, 35 Prozent Rabatt)

Nach langer Pause ist Alan Wake zurück und versucht immer noch als aus dem Albtraum jenseits unserer Welt zu entkommen, in dem er gefangen ist. Gleichzeitig untersucht die FBI-Agentin Saga Anderson in Bright Falls mehrere Ritualmorde und stößt dabei auf Horrorgeschichten, die langsam Realität werden.

Banishers: Ghosts of New Eden (44,99 €, 25 Prozent Rabatt)

Antea Duarte und Rac mac Raith sind ein Liebespaar und Geisterjäger, die die Lebenden vor Gefahren schützen. Als Antea jedoch tödlich verwundet wird und selbst zu einem Geist wird, suchen beide nach einer Möglichkeit, sie von ihrem neuen Schicksal zu befreien.

No Man's Sky (19,99 €, 60 Prozent Rabatt)

Erkundet in No Man's Sky ein riesiges Universum mit unzähligen Planeten. Erst kürzlich hat das Spiel ein weiteres von vielen Updates erhalten, das unter anderem die Grafik verbessert. In diesem riesigen Universum könnt ihr fremde Kreaturen entdecken, Handel treiben und euch mit Piraten anlegen. Und währenddessen verbessert ihr euch und euer Schiff immer weiter.

Planet Zoo: Deluxe Edition (41,99 €, 30 Prozent Rabatt)

Baut euren eigenen Zoo in Planet Zoo auf, dabei stehen euch verschiedene Möglichkeiten und Tierarten zur Verfügung und ihr müsst natürlich die perfekte Balance zwischen dem Wohl der Tiere und einem ertragreichen Zoo finden. In der Deluxe Edition stecken noch zwei zusätzliche Szenarios für die Kampagne sowie 16 zusätzliche Tierarten.