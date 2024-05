Songs of Conquest ist ein Hit, 4 DLC-Kampagnen und eine Erweiterung mit neuen Fraktionen angekündigt

Songs of Conquest hatte mir im Early Access und im anschließend Test bekanntlich ausgesprochen gut gefallen. Das sehen aber auch noch eine Handvoll anderer Leute so, denn nach nur einer Woche seit Release von Version 1.0 gibt Publisher Coffee Stain bekannt, dass sich das Spiel eine halbe Million Mal verkauft hat.

Natürlich schließt das auch all die Leute ein, die den Titeln im Verlauf des zwei Jahre währenden Early Access erstanden haben. Nichtsdestotrotz ist das eine schöne Marke für ein Spiel dieser Art.

Nach dem Early Access ist vor der Roadmap

Zur Feier des Anlasses kündigen Entwickler Lavapotion und der Herausgeber des Spieles insgesamt vier DLC und eine ausgewachsene Erweiterung an.

Die genaue Roadmap seht ihr als eingebundene Grafik hier:

Leider nicht auf der Roadmap: Die zusätzlich zwei Stunden mehr Freizeit am Tag, um das alles auch zu spielen.

Der erste DLC nennt sich Rise Eternal und umfasst einen neuen Wielder (wie sich die Helden in Songs of Conquest nennen) der Nekromantenfraktion Barony of Loth sowie weitere Updates. Der nächste DLC hört auf den Namen Essence Awakened, hier schlüpft ihr in die Rüstung eines neuen Wielders aus Arleon für eine weitere Kampagne.

Im Frühjahr 2025 erscheint mit Bleak East dann eine große Erweiterung, die mit den Vanir und den Roots gleich zwei neue Fraktionen beinhaltet, die in einer “großen Kampagne” vermutlich aufeinandertreffen.

Zwei weitere DLCs folgen dann im Herbst und Winter 2025. Deren Titel ist noch nicht bekannt, aber sie werden die Fraktionen Barya und Rana behandeln.

PlayStation- und Xbox-Versionen von Songs of Conquest im Herbst

Ebenso der Roadmap zu entnehmen ist, dass die Konsolenversionen für PS5 und Xbox Series im Herbst erscheinen.

Lead Designer Carl Totfelt über die Pläne: “Wir wussten von Beginn an, dass Abwechslung bei den Fraktionen unfassbar wichtig für die Gesundheit eines rundenbasierten Strategiespiels wie Songs of Conquest ist. Unsere Spieler fragen uns seit der geschlossenen Beta nach neuen Fraktionen und wir freuen uns sehr darauf, die Vanir und die Roots einzuführen.”

Bei den Vanir handelt es sich um Troll-artige Kreaturen, wie es den Anschein hat, die Roots sind augenscheinlich Pflanzenwesen.

Songs of Conquest stellt eine Pixel-Art-Runderneuerung des klassischen Heroes of Might and Magic Konzepts dar. Mit euren Helden zieht ihr rundenweise über eine Fantasy-Karte, sammelt Ressourcen, nehmt Gebäude ein und rüstet eure Siedlungen auf. Unterwegs rekrutiert ihr Einheiten, die ihr dann in Hexfeld-Schlachten auf eure Feinde loslasst.