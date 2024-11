Songs of Conquest: Rundenbasierter Indie-Hit jetzt auch auf PS5 und Xbox Series X/S erhältlich

Das rundenbasierte Strategiespiel Songs of Conquest von Cofee Stain Publishing und Lavapotion ist ab heute auch auf Xbox Series X/S und PlayStation 5 erhältlich.

Der Indie-Titel war zuvor auf Steam sehr erfolgreich und hat sich dort mehr als 500.000 Mal verkauft.

Songs of Conquest erobert Konsolen

Auf Steam wurde die Release-Version im Mai 2024 veröffentlicht, nachdem das Spiel zuvor zwei Jahre lang im Early Access war.

Spielerisch orientiert sich der Titel dabei an Genre-Größen wie Heroes of Might and Magic und Age of Wonders, bietet Fans gleichermaßen eine Mischung aus "taktischem Gameplay und der Verwaltung eines Königreichs".

Es gibt vier einzigartige Fraktionen, zwischen denen ihr wählen könnt, jede verfügt über eigene Attribute und Eigenheiten. Ebenso gibt es für jede Seite eine Kampagne und ihr könnt nicht nur im lokalen Multiplayer-Modus spielen, sondern auch via Crossplay online eure Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Dabei stehen euch die Maps zur Verfügung, die Lavapotion selbst designt hat, aber auch welche aus der Community.

Auf Steam hat das Spiel eine "sehr positive" Bewertung und auch Alex war davon recht angetan, wie ihr in seinem Test zu Songs of Conquest nachlesen könnt.

Noch im Winter 2024 soll der Vanir-DLC für Songs of Conquest erscheinen, der eine neue Fraktion einführt, die von skandinavischer Folklore inspiriert ist. Erwarten könnt ihr zugleich neue Maps und Helden-Einheiten.

Auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S wird Songs of Conquest zum Preis von 33,99 Euro angeboten.

"Es war eine wilde Fahrt, Songs of Conquest auf die Konsolen zu bringen, und wir freuen uns sehr, dass die Spieler einen Controller in die Hand nehmen und diese Version selbst ausprobieren können", kommentiert Carl Toftfelt, Lead Game Designer bei Lavapotion. "Rundenbasierte Strategiespiele werden in der Regel als PC-Spiele angesehen, aber als wir das erste Mal eine frühe Portierung ausprobierten, waren wir selbst überrascht, wie gut sich das Gameplay übertragen ließ. Heute ist der Tag, an dem es endlich soweit ist, und wir können es kaum erwarten, zu hören, was sowohl bestehende Fans als auch neue Konsolenspieler davon halten!"