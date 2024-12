Sonic 4 angekündigt: Paramount und Sega setzen die Erfolgsgeschichte des blauen Helden fort

Paramount Pictures hat offiziell bestätigt, dass ein vierter Film zur erfolgreichen Sonic the Hedgehog-Reihe in Planung ist. Wie Variety berichtet, ist der vierte Sonic-Film schon für das Frühjahr 2027 geplant. Während der dritte Teil der Serie, Sonic 3, an diesem Wochenende in die Kinos kommt, laufen die Vorbereitungen für die Zukunft des Franchise bereits auf Hochtouren. Mit hohen Zuschauerzahlen und positiven Kritiken hat sich Sonic auch außerhalb der Gaming-Community als Kinoheld etabliert, der sowohl alte als auch neue Fans begeistert.

Das Sonic-Franchise wächst

Der neue Film soll im Frühjahr 2027 erscheinen, doch Details zur Handlung wurden bislang nicht verraten. Die bisherigen Filme erwiesen sich als echte Kassenschlager und erzielten zusammen 725,2 Millionen US-Dollar an den Kinokassen. Weitere 180 Millionen US-Dollar kamen durch Verkäufe im Heimkino-Bereich hinzu. Zusätzlich wurde das Sonic-Universum dieses Jahr durch die Veröffentlichung der Knuckles-Serie auf Paramount+ erweitert, was die Reichweite der Marke weiter steigert.

Sonic 3 treibt Segas Umsatz weiter voran

Der dritte Teil, der gerade in die Kinos kommt, verspricht ebenfalls ein Kassenschlager zu werden. Erwartet wird ein Einspielergebnis von 55 bis 60 Millionen US-Dollar am Startwochenende allein in Nordamerika. Mit 87 Prozent auf Rotten Tomatoes sind auch Kritiker vom Film begeistert. Jeff Fowler, Regisseur der bisherigen Filme, ist erneut dabei. Unterstützt wird er durch die Rückkehr von Jim Carrey als Dr. Robotnik und Ben Schwartz in der Rolle von Sonic, die ihre Figuren erneut zum Leben erwecken.

In einem Interview mit VGC im Oktober sprach Segas Transmedia-Chef Justin Scarpone über die zukunftigen Pläne des Unternehmens: "Die Strategie besteht darin, uns in ein Unterhaltungsunternehmen zu verwandeln, dessen Kerngeschäft die Spiele sind, so wie Disney es mit den Filmen machen würde." Ein geplanter Sega-Store in Tokio, der Fans die Welt von Sega näherbringen soll, ist Teil dieser Vision.

Mit Sonic 4 setzt Paramount möchte auf die Erfolgsgeschichte der bisherigen Filme setzen. Gleichzeitig dient die Marke Sonic als Schlüssel zu Segas Plan, sich als vielseitiges Entertainment-Unternehmen zu etablieren.