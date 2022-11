Sonic Frontiers: Director sieht den Release als "globalen Playtest", Feedback nimmt man ernst.

Bei Sonic Frontiers gibt es noch einige Bereiche mit Potential für Verbesserungen.

Das sagt jedenfalls Sonic Frontiers' Director Morio Kishimoto, der das Spiel in einem Tweet mit einem "globalen Playtest" vergleicht.

Feedback nimmt man ernst

Vielleicht nicht gerade der beste Vergleich oder die beste Wortwahl für alle, die gerade ihr hart verdientes Geld dafür auf den Tisch gelegt und eventuell Probleme haben oder nicht so damit zufrieden sind.

"Es tut mir leid, dass ich mich erst jetzt melde, denn wir waren seit dem Veröffentlichungstermin sehr beschäftigt", schreibt er (via VGC).

"Ich bin erleichtert, dass der Veröffentlichungstermin erreicht ist und dass [das Spiel] offenbar bei allen sicher angekommen ist."

"Wir sind dabei, die Meinungen der Kritiker und Spieler zu prüfen. Wie ihr angemerkt habt, gibt es immer noch Bereiche, in denen wir noch nicht ganz so weit sind, und wir werden dies so ernst wie einen globalen Playtest behandeln."

Sein bis dahin letzter Tweet stammte von kurz vor der Veröffentlichung. Damals gab Kishimoto an, Sonic Frontiers werde die Sonic-Spiele verändern und einen "wichtigen Meilenstein in der langen Geschichte der Sonic-Spiele" darstellen.