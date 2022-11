Sonic Frontiers für 34,99 Euro im Angebot: Am Black Friday gibt der blaue Igel Gas

Die Day-One-Edition von Sonic Frontiers ist zum Black Friday stark reduziert. Lange ist die Veröffentlichung des Spiels nicht her. Am 8. November flitzte der blaue Igel auf die Nintendo Switch, PS4, PS5 und Xbox One sowie Xbox Series.

Der Preis fällt schneller als Sonic rennt

Heute und noch weitere fünf Tage lang erhaltet ihr Sonic Frontiers für jede Plattform für nur 34,99 Euro. Normalerweise müsst ihr 59,99 Euro für das noch so frische Game zahlen. Das Angebot bietet Amazon an.

Was Sonic Frontiers so besonders macht, sind die neuen offenen Zonen, die ihr erkunden könnt. Ein so offenes Spielkonzept gab es bei Sonic bisher nie. Der Kern bleibt jedoch erhalten, denn ihr könnt mit Sonic weiterhin von Plattform zu Plattform springen und dabei Ringe sammeln.