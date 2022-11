Sonic Frontiers hat einen Cheat – Das Angeln gibt euch Schlüssel, Sammelitem und levelt auch noch schnell

Sonic Frontiers ist weit spaßiger, als es von den ersten Bildern aus den Anschein hatte - lest im Test zu Sonic Frontiers mehr dazu -, aber gelegentlich ist ein wenig Grinding fällig, vor allem, wenn ihr es eilig habt und schnell durch die Story kommen möchtet. Dann müsst ihr nämlich eine ganze Menge der Sammelitems haben, um den nächsten Punkt in der Geschichte freizuschalten. Wenn ihr fleißig durch die Gegend hüpft und Herzen, Schraubenschlüssel und andere Dinge einsammelt, dann passiert das fast automatisch. Genauso die Schlüssel für die Chaos-Kristalle: Spielt die Level im Cyberspace an den Säulen und ihr habt schnell die Schlüssel zusammen. Konzentriert euch einfach dort auf die fünf roten Ringe und die goldenen, lasst euch dabei Zeit und ihr habt fast immer in einem Durchgang zwei bis drei Schlüssel.

Besucht in Sonic Frontiers so bald es geht Big Cat, angelt fleißig und ihr könnt euch fast jeden Grind ersparen.

Wenn euch das alles nicht schnell genug geht, dann gibt es einen Weg, der fast ein Cheat zu sein scheint, so sehr beschleunigt er diesen Prozess. Außerdem schaltet ihr nebenbei noch die Schnellreise frei und könnt Sonic aufleveln, alles für nur ein paar Minuten eurer Zeit. Dieser Cheat für Sonic Frontiers heißt Angeln.

In jeder der vier normalen Welten – die vierte Welt zählt nicht – gibt es eine Säule, in der letzten sogar zwei, die aussieht wie ein Cyberspace-Level, aber dahinter verbirgt sich Big Cat, ein Teich und eine Angelrute. Alles, was ihr benötigt. Nun, fast.

Hier ist der Angel-Punkt auf der ersten Insel in Sonic Frontiers, Kronos.

Auf Ares findet ihr hier den Angel-Punkt in Sonic Frontiers.

So schaltet ihr das Angeln in Sonic Frontiers frei: Zuerst müsst ihr natürlich den Angelspot finden, dazu schaut ihr einfach auf die Karten hier. Ihr müsst die Karte nicht freischalten, mit diesen Karten hier solltet ihr schnell genug aus so den Spot finden. Dann braucht ihr ein Zahnrad, um den Spot wie einen regulären Level freizuschalten. Kein Problem, besieht einfach ein paar Gegner, egal ob normale oder einen Wächter. Irgendeiner wird schon ein Zahnrad fallen lassen. Geht damit zur Angel-Säule, schaltet sie frei und hüpft rein.

Auf der dritten Insel in Sonic Frontiers, Chaos, könnt ihr hier angeln.

Die vierte Insel von Sonic Frontiers, , hat sogar zwei Angel-Spots, aber er zählt als einer. Es ist nur egal, an welche Stelle ihr geht.

Münzen zum Angeln in Sonic Frontiers finden: Dann benötigt ihr zum Angeln selbst Angel-Münzen. Das sind die lila Münzen, von denen ein paar immer wieder in der Landschaft herumliegen. In den ersten Leveln kostet euch einmal die Angel auswerfen nur ein oder zwei Münzen, später geht es aber bis auf acht Münzen pro Wurf hoch. Deshalb nutzt besser diese Methode: Wartet auf eine Sternennacht in Sonic Frontiers.

Sammelt fleißig in Sonic Frontiers Sternschnuppen-Nächten und ihr habt genug Angel-Münzen.

Sonic Frontiers hat einen Tag-Nacht-Zyklus, und alle paar Nächte gibt es eine Sternschnuppen-Nacht. Diese wird mit einer kurzen Szene angekündigt und dann seht ihr überall in der Landschaft Sternschnuppen herumliegen, bestens sichtbar dank der Lichtstrahlen. Sammelt sie alle ein – oder vielmehr so viele ihr könnt, denn das bringt das Glücksrad zum Laufen. Ignoriert einfach, was das Glücksrad tut und sammelt Sternschnuppen ein. Dank einer hohen Gewinnchance beim Glücksrad bekommt ihr immer wieder einen ganzen Schwung lila Angel-Münzen. Sammelt eine Nacht durch und ihr habt schon genug Münzen für eine Weile. Sammelt immer ein wenig, sobald eine Sternschnuppe-Nnacht startet und ihr solltet nie ohne Angel-Münzen sein.

Auf der Chaos-Insel müsst ihr an diesem Wächter vorbei, um links zur kleinen Insel mit dem Angel-Spot zu kommen. Nicht allzu schwierig.

Angeln in Sonic Frontiers: Mit eurem neuen Angelmünzenreichtum geht es zum Angeln. Werft die Angel aus. Wohin ist ziemlich egal, denn es beißt immer etwas, solange der Angelspot nicht 100 Prozent erreicht hat. Das wird euch angezeigt, bevor ihr den Spot betretet. Sobald der Köder im Wasser zappelt, drückt ihr die entsprechende Taste und ein roter Ring wird im Wasser angezeigt. Drückt die Taste erneut, sobald der weiße Ring innen auf dem roten Bereich liegt und ihr habt den Fisch an der Angel. Das war es auch schon. Manchmal müsst ihr bei mehreren roten Ringen mehrfach drücken, komplexer wird es aber nicht. Das macht ihr jetzt so lange, wie ihr Münzen habt oder der Spot nicht abgefischt ist, dann geht ihr zurück ins Angel-Menü.

In der letzten Welt von Sonic Frontiers müsst ihr manchmal sogar drei Mal rechtzeitig die Taste drücken, um etwas besonders Lohnendes an Land zu ziehen.

Mit den Tokens, die ihr durch das Angeln gesammelt habt – die zweite Angel-Währung, wenn ihr so wollt, könnt ihr alles kaufen, was ihr wollt. Vor allem aber soviel ihr wollt. Ihr seht, dass es Robotnik-Erinnerungen gibt, das sind Story-Stückchen, die ihr im Angel-Menü lesen könnt. Das ist was für später, wenn ihr sonst alles habt.

Vor allem aber verkauft euch Big Cat Portal-Schlüssel, die die Chaos-Kristalle freischalten. Dazu das jeweilige Sammel-Item der entsprechenden Welt. Dann könnt ihr Angriff und Verteidigung kaufen, um damit später bei dem Einsiedler zu leveln. Sogar die kleinen Viecher könnt ihr im 20er-Pack bekommen, um Ringe und Tempo aufzuleveln.

Angel-Münzen und Tokens werden in die nächste Welt mitgenommen, daher müsst ihr nicht alles gleich verpulvern. Hebt euch lieber ein paar Münzen auf, wenn es mal wieder heißt „Du brauchst noch 22 Items, um diese Szene zu starten“. Spätestens in den letzten beiden Welten heißt das lediglich, dass ihr fünf Minuten Angeln müsst.