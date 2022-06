Sonic Origins: Cheats, Level Select und wie ihr die Hidden Palace Zone findet

Segas Sonic Origins bringt in dieser Woche vier Sonic-Klassiker - Sonic, Sonic 2, Sonic 3 & Knuckles und Sonic CD - zurück auf moderne Plattformen. Auch die Cheats und der Level Select sind wieder enthalten, funktionieren aber etwas anders als in den Originalen.

Zumindest die Eingaben sind ähnlich, der Ablauf ist aber anders. Unser Guide zeigt euch nachfolgend alles, was ihr über die Levelauswahl in den Spielen wissen müsst und wie ihr die Hidden Palace Zone in Teil zwei findet.

Sonic Origins: Wie komme ich zur Levelauswahl in Sonic 1?

Der Level-Select-Code für das erste Sonic the Hedgehog ist am einfachsten. Zugleich bietet euch das Spiel so den meisten versteckten Inhalt, der sich damit freischalten lässt.

Wartet, bis der Titelbildschirm erscheint und die Worte "Press Button" angezeigt werden. Dort gebt ihr folgende Tastenkombination ein: Hoch, Runter, Links, Rechts. Ihr solltet das Geräusch eines Rings hören. Anschließend drückt ihr noch X (Xbox), Quadrat (PlayStation) oder Y (Switch).

Dadurch kommt ihr zum Bildschirm für die Levelauswahl. Aber ihr könnt dort nicht nur einen Level auswählen, sondern habt noch weitere Optionen:

Player: Lässt euch den Spielcharakter auswählen. Mit 01 habt ihr Sonic, bei 02 Tails und bei 03 Knuckles. Wählt 00 und Sonic und Tails sind zusammen unterwegs.

Lässt euch den Spielcharakter auswählen. Mit 01 habt ihr Sonic, bei 02 Tails und bei 03 Knuckles. Wählt 00 und Sonic und Tails sind zusammen unterwegs. Spindash: Lässt euch den Spindash-Move (Unten + Springen) aus Sonic an- oder ausschalten.

Lässt euch den Spindash-Move (Unten + Springen) aus Sonic an- oder ausschalten. Gnd Spd Cap: Aktiviert oder deaktiviert ein Geschwindigkeitslimit für Sonic am Boden.

Aktiviert oder deaktiviert ein Geschwindigkeitslimit für Sonic am Boden. Air Spd Cap: Aktiviert oder deaktiviert ein Geschwindigkeitslimit für Sonic in der Luft.

Aktiviert oder deaktiviert ein Geschwindigkeitslimit für Sonic in der Luft. S1 Spikes: Aktivität oder deaktiviert die Spikes-Regel aus Sonic 1. Ist sie aktiviert, stirbt Sonic, wenn er Stacheln trifft.

Aktivität oder deaktiviert die Spikes-Regel aus Sonic 1. Ist sie aktiviert, stirbt Sonic, wenn er Stacheln trifft. Items: Tauscht die Items aus Sonic 1 gegen welche aus Sonic 2 oder Sonic 3 aus, etwas Feuer oder Elektrizität.

Tauscht die Items aus Sonic 1 gegen welche aus Sonic 2 oder Sonic 3 aus, etwas Feuer oder Elektrizität. Max Emeralds: Legt fest, ob ihr sechs oder sieben Chaos Emeralds sammeln müsst.

Sonic Origins: Wie komme ich zur Levelauswahl in Sonic 2?

Im ursprünglichen Sonic the Hedgehog 2 war es erforderlich, für die Levelauswahl ins Optionsmenü zu gehen und bestimmte Musikstücke abzuspielen. Da es in Sonic Origins kein Optionsmenü mehr gibt, müsst ihr eine Tastenkombination eingeben.

Die Tastenkombination für Level Select in Sonic 2 lautet wie folgt: Hoch, Hoch, Hoch, Runter, Runter, Runter, Links, Rechts, Links, Rechts. Anschließend hört ihr wieder in Ring-Geräusch und drückt dann auch hier wieder X (Xbox), Quadrat (PlayStation) oder Y (Switch).

Ihr kommt zum Bildschirm für die Levelauswahl, die auch die neue Hidden Palace Zone umfasst. Die ist aber nicht von Anfang an verfügbar, ihr müsst den Level manuell freischalten.

Sonic Origins: Wo finde ich die Hidden Palace Zone in Sonic 2?

Die Hidden Palace Zone bietet Stoff für Legenden. Ursprünglich war sie als eine der Stages für Sonic 2 geplant, wurde aber während der Entwicklung gestrichen. Zuvor waren aber bereits Screenshots davon in Magazinen zu sehen.

Viele Jahre später tauchten Prototypen von Sonic 2 mit einer unvollständigen Hidden Palace Zone i Netz auf. Im Jahr 2013 erhielten Christian Whitehead und Simon Thornley aber die Erlaubnis von Sega, die Hidden Palace Zone in Sonic 2 für den Release auf iOS und Android zu vervollständigen und hinzuzufügen.

Auch in Sonic Origins ist sie mit dabei. Ihr findet sie in Akt 2 der Mystic Cave Zone. Begebt euch nach rechts und springt von der Brücke runter, haltet euch unten. Lauft weiter, bis ihr nicht mehr vorwärts kommt, springt nach unten und lauft an den rotierenden Kisten vorbei.

Als Nächstes senkt ihr eine Brücke, springt wieder nach unten und ihr kommt zu einer Art Grube mit einer Kletterpflanze darüber (siehe Screenshot). Zieht aber nicht an dieser Kletterpflanze, da ihr somit die Brücke senkt, sondern springt in die Grube. Dadurch gelangt ihr zur Hidden Palace Zone.

Hier geht's zur Hidden Palace Zone.

Sonic Origins: Wie komme ich zur Levelauswahl in Sonic 3?

Bleibt noch die Levelauswahl in Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles. Im Original musstet ihr die Tastenkombination für den Level Select in einer sehr kurzen Zeitspanne eingeben. In Sonic Origins ist das zum Glück nicht mehr der Fall.

Gebt folgende Kombination im Titelbildschirm ein, wenn ihr die Aufforderung "Press Button" seht: Hoch, Hoch, Runter, Runter, Hoch, Hoch, Hoch, Hoch. Ihr solltet ein Ring-Geräusch hören. Drückt jetzt noch einen Button und bewegt den Cursor nach unten. Ihr solltet eine Option namens "Sound Test" finden.

Dadurch gelangt ihr zur Levelauswahl. Mit dabei sind auch neue Blue-Spheres-Stages und ihr könnt die fünf Competition-Stages, die ursprünglich nur im Multiplayer spielbar waren, alleine absolvieren.