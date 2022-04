Sonic Origins: Sega nimmt die Retro-Klassiker im Vorfeld aus dem Verkauf

Die Sonic-Klassiker, die im kommenden Sonic Origins enthalten sind, könnt ihr bald nicht mehr separat kaufen.

Wie Sega mitteilt, nimmt man die eigenständigen, digitalen Versionen der Spiele im Vorfeld der Veröffentlichung von Sonic Origins aus dem Verkauf.

Ab wann gilt das?

Laut Sega nimmt man die Spiele am 20. Mai 2022 vom Markt. Betroffen sind Sonic the Hedgehog 1, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles sowie Sonic CD.

Allerdings gibt es auch Ausnahmen. Einerseits gilt das für Sonic the Hedgehog 1 und Sonic the Hedgehog 2, die via Sega Ages weiterhin auf der Nintendo Switch verfügbar sind.

Ferner wird auf Nintendos Plattform Sonic the Hedgehog 2 weiterhin über das Erweiterungspaket von Nintendo Switch Online spielbar sein.

Sonic Origins erscheint schließlich rund einen Monat später, am 23. Juni 2022.

Veröffentlicht wird die neue Compilation zum Preis von 39,99 Euro für PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4.

