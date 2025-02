Sonic Racing: CrossWorlds - Neuer Trailer zum Rennspiel

Während der State of Play am späten Abend hat Sega einen neuen Trailer zu Sonic Racing: CrossWorlds veröffentlicht.

Im neuesten Teil der Rennspielreihe rast ihr an Land, auf See, in der Luft sowie durch Raum und Zeit.

Etwas Neues hinter jeder Ecke

"Warpe durch Travel Rings in neue Dimensionen, wo hinter jeder Kurve etwas Neues auf dich wartet", heißt es.

"Fahre allein oder im Team in einer Vielzahl von Offline- und Online-Modi zum Sieg und trete gegen Spieler aus der ganzen Welt an. Baue die ultimative Maschine, die zu deinem Rennstil passt, schalte spezielle Fähigkeiten frei, um die Oberhand zu gewinnen, und setze Power-Ups ein, um zu gewinnen! "