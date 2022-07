Sonic Spinball kommt von Data Discs auf Vinyl. Das wäre nicht meine erste Wahl gewesen.

Das Plattenlabel Data Disc feiert 25. Jubiläum – zumindest der nummerierten Releases. Für dieses große Ereignis eines kleinen Labels wählte man ein ganz besonderes Spiel von SEGA. Einen Titel, der die Fans damals verzückte, der für seine brillante Klanggestaltung bekannt ist, der in der Saga des blauen Igels einen größeren Fußabdruck hinterließ als selbst Sonic 2 oder Adventure. Ich spreche natürlich von… Sonic Spinball!

Halt, was, Sonic Spinball? Das Spiel, das den Legenden nach aktiv den Soundchip des Mega Drive zerstörte, um die infernalischen Geräusche zu produzieren, die im Optionsmenü aus den Boxen purzelten? Das Sonic Spinball, das in manchen Leveln so klang, als würde der Audio-Ausgang euch anrülpsen? Ja, genau dieses Sonic Spinball.

Das ist natürlich alles sehr persönliche Retrospektive. Damals kratzte uns das alles herzlich wenig, die Musik schien nett, auch wenn es seltsam war, dass das berühmte Sonic-Thema fehlte. Nun, man stellte ganz, ganz, GANZ kurz vor Schluss fest, dass die Rechte an diesem Thema nicht SEGA gehörten, sondern dass ein Mitglied der japanischen Pop-Band Dreams Come True die Musik für die ersten Spiele komponierte (Bassist Masato Nakamura, um genau zu sein). Mit mehr als 50 Millionen verkauften Alben ist das auch keine Band, bei der man das eben mal in einem kurzen Telefonat klärt, also wurde das neue Spinball-Titelthema in ganzen zwei Stunden komponiert und eingebaut. Komponist Howard Drossin hat Sonics Speed jedenfalls gut verinnerlicht.

Am Ende ist Spinball ein Sonderfall der Serie, war es damals, ist es heute. Ich mag das Spiel, ich kann die Musik leiden, aber wenn ihr kein Plattensammler seid, sondern spezifisch die Dinge kauft, die ihr auch hören wollt, dann gilt vorher reinhören hier doppelt. Und eigentlich hätte ich mir für die große Nummer 25 eher ein Sonic 1 + 2 Boxset vorgestellt, aber vielleicht hängt das auch mit den Rechten für die Musikveröffentlichung außerhalb der Games zusammen, siehe, was ich eben schrieb. Außerdem: Irgendwann musste Data ja Sonic Spinball bringen, haben sie es jetzt halt hinter sich.

Was den Release angeht, es ist Data Disc. Wir können schwer davon ausgehen, dass Sonic Spinball nie so gut klang wie auf dieser Pressung, die in drei verschiedenen Fassungen kommt: Limitiert als Blau-transparentes Pinwheel, nur Blau-transparent und natürlich schwarz. Da der Soundtrack nicht sonderlich lang ist - um die 20 Minuten - , wurde er als 45er gepresst, in der Hülle findet ihr das Cover noch mal als Kunstdruck und einen OBI-Streifen gibt es wie immer drumherum. Der Preis ist 24 Britische Pfund, das sind aktuell um die 29 Euro. Dank Brexit kommen Steuern und Zoll zu den etwa 10 Pfund Versandkosten dazu, sodass ihr bei etwa 50 Euro für den Import landen werdet. Boah, ist mein Hobby teuer geworden!

Erhältlich ist sie ab morgen 20:00 Uhr, wenn ihr vorab um 14:00 Uhr Zugang zum Shop haben möchtet, solltet ihr euch schnell für den Newsletter (ganz unten auf der Seite) anmelden. Hier könnt ihr auch Sonic Spinball bestellen. Wer andere Klassiker nacholen möchte: Morgen gehen auch Neupressungen von Outrun und Sonic Mania in den Verkauf, Streets of Rage, Space Harrier und ein paar andere sind auch noch auf Lager.