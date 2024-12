"Sonic Superstars war eine Enttäuschung" - Sega-Präsident über Herausforderungen und Pläne für die Sonic-Reihe

Sega-Präsident Shuji Utsumi hat sich kritisch zu Sonic Superstars geäußert und das Spiel als "Enttäuschung" bezeichnet. Trotz positiver Resonanz bei Spielern konnte der Titel die Erwartungen nicht erfüllen. Insbesondere die Konkurrenz durch Super Mario Bros Wonder und das unglückliche Launch-Timing wirkten sich negativ auf die Verkaufszahlen aus.

Sega will mehr aus Sonic herausholen

"Wir haben versucht, mit Sonic Frontiers etwas Kreatives zu machen", erklärte Utsumi im Interview mit Eurogamer.net. "Bei Sonic Superstars war das Ergebnis im Vergleich zu dem, was wir geliefert haben, enttäuschend. Dieses Mal setzen wir auf Sonic X Shadow Generations und den kommenden Sonic-Film, um stärker in die transmediale Richtung zu gehen – Filme und Spiele arbeiten zusammen, um etwas Größeres zu schaffen. Aber das Kernstück ist und bleibt das Spiel. Wenn das Spiel nicht gut ist, gibt es keinen transmedialen Effekt." Sega möchte mit der Sonic-Marke innovative Wege gehen, betont jedoch, dass die Qualität der Spiele an erster Stelle stehen muss, um Synergien mit anderen Medien erfolgreich nutzen zu können.

Schwieriger Start für Superstars

Die Veröffentlichung von Sonic Superstars nur drei Tage vor Super Mario Bros Wonder erwies sich als problematisch. Laut Sega sei der Zeitpunkt der Markteinführung mit konkurrierenden Titeln desselben Genres zusammengefallen, wodurch die Verkäufe hinter den ursprünglichen Prognosen zurückblieben. Trotz dieser Schwierigkeiten lobten Spieler, die das Spiel ausprobierten, dessen Qualität. Um das Potenzial des Spiels besser auszuschöpfen, plant Sega langfristige Verkaufsstrategien. Zudem wurde während der Game Awards ein neues Sonic-Rennspiel angekündigt. Ein kurzer Trailer zeigt Sonic, der mit einem Kart in ein Portal fährt. Der neue Titel soll Sonic Racing: CrossWorlds heißen.

Trotz der Enttäuschung über Sonic Superstars bleibt Sega zuversichtlich. Mit neuen Spielen, dem kommenden Sonic-Film und einem klaren Fokus auf Qualität soll die Reihe auch in Zukunft erfolgreich für Sega bleiben. Fans können sich insbesondere auf das angekündigte Rennspiel freuen, das das Sonic-Universum um eine weitere Teil erweitern wird.