Sonic the Hedgehog 3 kommt im Dezember 2024 in die Kinos

Erst in diesem Jahr kam der zweite Film zu Sonic the Hedgehog in die Kinos und jetzt gibt es schon einen Termin für den dritten.

Paramount Pictures und Sega haben auf Twitter ein konkretes Datum für Sonic the Hedgehog 3 genannt.

Kein Winterschlaf

Der blaue Igel macht keinen Winterschlaf und soll demnach am 20. Dezember 2024 ein drittes Mal in die Kinos kommen.

Natürlich nur, sofern es bis dahin keine Verzögerungen gibt. Geht auch erst einmal davon aus, dass dieser Termin nicht zwingend auch für Deutschland gilt, Abweichungen sind möglich.

Bis Juni hat Sonic the Hedgehog 2 weltweit 400 Millionen Dollar in den Kinos eingespielt. Damit konnte der Film den ersten Teil (320 Millionen) um ein gutes Stück übertreffen.

Ebenfalls im Jahr 2024 soll auch eine Live-Action-Serie mit Knuckles an den Start gehen. Scheint so, als hätte Paramount seine Liebe zu Sonic und Co. entdeckt.