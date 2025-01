Sonic the Hedgehog 4: Paramount gibt endlich Release-Zeitraum bekannt – die Filmreihe hat bereits über 1 Milliarde Dollar eingespielt und gehört zu den erfolgreichsten Verfilmungen einer Videospielreihe

Paramount hat den Veröffentlichungszeitraum für den nächsten Teil der gefeierten Sonic-Filmreihe bekannt gegeben. Sonic the Hedgehog 4 soll im Frühling 2027 in die Kinos kommen. Die Filme basieren auf der beliebten Videospielreihe von Sega und gehören zu den erfolgreichsten Spieleverfilmungen. Mit dem Erfolg von Sonic the Hedgehog 3 zeigt die Reihe, dass sie ihre Fans weiterhin begeistern kann.

Milliarden-Erfolg für die Sonic-Reihe

Die Filmreihe hat bisher weltweit über eine Milliarde Dollar eingespielt, laut dem Sonic the Hedgehog X-Account. Der erste Film, der im Februar 2020 erschien, erzielte 148 Millionen Dollar in den USA und 319,sieben Millionen Dollar weltweit. Der zweite Teil, veröffentlicht im April 2022, erreichte ähnliche Zahlen mit 148 Millionen Dollar in den USA und 319 Millionen Dollar global.

Sonic the Hedgehog 3 übertraf diese Ergebnisse deutlich mit 218 Millionen Dollar in den USA und 422 Millionen Dollar weltweit. Zusätzlich brachte die Reihe rund 180 Millionen Dollar aus Heimkinoverkäufen und digitalen Käufen ein, was den Erfolg der Filmreihe weiter unterstreicht.

Woo-hoo! The Sonic the Hedgehog film franchise zooms past $1 billion at the global box office! Thank you to the best fans in the world 💙💛❤️🖤 pic.twitter.com/bf88J5etxt — Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) January 5, 2025

Jeff Fowler war bereits für alle drei Filme als Regisseur verantwortlich und könnte auch diese Aufgabe für den vierten Sonic-Film übernehmen. Auch einige Hauptdarsteller könnten der Reihe treu bleiben: Jim Carrey könnte als Dr. Robotnik zurückkehren, und Ben Schwartz wäre offen, erneut seine Stimme Sonic leihen. Paramount hat aber noch nichts bestätigt.

Segas Pläne für die Zukunft

Auch Sega, das Spieleunternehmen hinter Sonic, hat Pläne für die Zukunft. Shuji Utsumi, CEO von Sega of America und Europe, äußerte in einem Interview, dass Sega Interesse an einem eigenen Abomodell habe und derzeit "diese Möglichkeiten untersucht".

Sonic the Hedgehog 4 soll an den beeindruckenden Erfolg der Vorgänger anknüpfen. Die Filme zeigen, wie gut inszenierte Spiele-Franchises auf der großen Leinwand umgesetzt werden können, und unterstreichen die anhaltende Popularität der Marke Sonic. Fans können sich also schon auf den Frühling 2027 freuen.