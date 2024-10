Sonic X Shadow Generations - Remaster mit Anhang? Von wegen: Sonic in Bestform im Doppelpack!

Sonic X Shadow Generations ist weit mehr als nur ein Remaster mit Bonus-Leveln. Shadow überzeugt in seinem Teil dieses ausgezeichneten Doppelpacks und Sonics Generations hat sich weit besser gehalten, als ich gedacht hätte.

Da habe ich letztens noch gedacht, dass eine Neuauflage von Sonic Generations vielleicht eine gute Idee wäre. Sonics Historie ist immer schwierig, aber das war durchaus ein zu wenig gewürdigtes Highlight. Wenn man das ein wenig gerade ziehen würde, dann könnte es die Würdigung bekommen, die es verdient. Zu diesem Zeitpunkt war bekannt, dass es ein Spiel namens Sonic X Shadow Generations geben würde und dank dieses so sperrigen wie dämlichen Namens ging ich davon aus, dass dies ein neues Spiel mit Shadow als Charakter sein würde. Nun, ich hatte immerhin halb recht.

Sonic X Shadow Generations Test Release: 25.10.2024

Erhältlich für: PS5, Xbox Series X/S, PC, Switch

Getestete Version: PS5

Genre: Jump'n'Run

Entwickler: SEGA Team Sonic

Preis: ca. 50 Euro (Deluxe 60 Euro mit einem Shadow-Bonus-Level)

Sonic X Shadow ist nicht ein, sondern zwei komplette Spiele, von denen eines einer Idee folgt und das andere der einen Hälfte dieser Idee. Dass Sonic Games nun in sich selbst inkonsequent sind, dürfte ein neuer Level selbst für diese Reihe sein, aber zumindest bekommt ihr zu meinem großen Erstaunen zwei gute Spiele. Beide sind komplett voneinander getrennt, das Erste, was euch nach dem Start anlacht, ist ein Screen zu Auswahl des Spiels.

Shadow Generations ist viel mehr als nur ein Bonus-Anhängsel

Fangen wir mit dem neuen Game an, ich nenne es mal Shadow Generations. Als Shadow the Hedgehog, der seine Wurzeln bis 2001 und Sonic Adventure 2 zurückverfolgen kann und die fragwürdige Ehre hat, damals als erster Sonic-Charakter mit einem MG in der Hand rumzulaufen, landet ihr in einer weißen, weitgehend leeren Welt. Diese dient als sich langsam erweiternder Hub für die Level, die ihr nach und nach freischaltet. In vielerlei Hinsicht erinnert dieser Hub-Level immer mehr an Sonic Frontiers. Es kommen Rampen, Schienen und ganze Bereiche dazu, die ihr frei erkunden könnt und in denen Massen an Sammeldinge versteckt wurden.

Damit dies interessant bleibt, bekommt Shadow nach jedem Bosskampf neue Fertigkeiten. Über Wasser gleiten, Schleim-Sümpfe durchqueren und Ähnliches. Der eigentliche Weg ist aber klar definiert und führt euch immer erst zu den Level-Bauten, wo ihr zwei Stages auswählt. Das wiederum schaltet den Boss frei, aber bevor ihr den zu sehen bekommt, müsst ihr noch ein paar kleine Herausforderungen in separaten Mini-Leveln bestehen. Ich hatte erst die Sorge, dass Generations das Highlight ist und Shadow nur ein paar angetackerte Bonus-Level bietet, aber das ist nicht der Fall. In Sachen Umfang gab es schon kleinere Sonic-Games, die für sich verkauft wurden.

Vor allem aber gab es schon weit schlechtere Games. Ich kann jetzt nicht sagen, dass sich mit einem offenen Geist an Shadow heranging und ich wollte diesen Teil des Pakets nicht mögen. Aber Shadow konnte mich schnell überzeugen. Die Stages sind ausschließlich klassisches 3D-Sonic, aber scheinbar wird Team Sonic nach 20 Jahren langsam gut darin, diese zu entwerfen. Der grundlegende Aufbau hat sich seit dem Dreamcast nicht verändert, ihr rennt auf einer festgelegten Bahn, attackiert Gegner mit Lock-On-Angriffen, weicht Hindernissen ein wenig aus und sehr zu, dass ihr immer den nächsten Sprung schafft. Es ist mehr ein Reaktionstest als ein klassischer Hüpfer.

Das würde bei Shadow aber zu kurz greifen. Sicher, man muss beim ersten Durchgang darüber hinwegkommen, was gerade passiert ist. Die Achterbahnfahrten hier sind wild! Am Ende war ich mir immer sicher, dass Dinge passiert sind, dass ich ankam, aber was das genau war oder wie ich zum Ziel kam, das blieb erst mal ein verschwommener Eindruck von absurden Sprüngen, riesigen Robotern und gewaltigen Rail-Loopings. Und es war richtig spaßig, weil das Timing der Dinge, die ihr tun müsst, weitestgehend exakt mit der Beweglichkeit des schwarzen Igels harmoniert. Ich hatte nie den Eindruck, dass die Dinge jenseits meiner Kontrolle lagen oder mein Moveset nicht dafür ausgelegt war, genau das zu tun. Ich wage es ja kaum zu sagen, weil es historisch gesehen bedeutet, dass das nächste Sonic eine Katastrophe wird, aber Shadow Generations spielt sich ausgezeichnet.

Das hohe Tempo und die wilden Sprünge verleiten auch dazu, das Leveldesign zu unterschätzen. Sicher, schon beim ersten Durchgang sieht man hier und da alternative Routen, aber erst, wenn man auf dieses S-Ranking aus ist und anfängt zu optimieren, merkt man auch, dass hier weit mehr drinsteckt als der erste Blick zeigt. Das gilt für alle guten Sonic-Games und dieses hier ist keine Ausnahme. Die eigentliche Zahl der Stages ist nach heutigen Maßstäben nicht hoch, sechs Welten, zwölf Stages, vier Bosse, alle entlehnt aus alten Sonic-Tagen von Adventure 2 bis Frontiers. Aber jeder Stage hat genug Variationen, um auch eine ganze Reihe von Durchgängen zu bieten, in denen ihr neue Sachen findet, seien es Abkürzungen oder die drei Special-Münzen.

Also ja, Shadow Generations ist ein erstaunlich gutes 3D-Sonic, das die besten Qualitäten dieser Art nimmt und zu einer wilden, aber spielerisch interessanten Achterbahn ausbaut. Es ist weit mehr als nur ein angetackerter Bonus an ein Remaster, sondern steht auf eigenen Füßen. Völlig zu Recht darf Shadow mit im Titel stehen und fügt dem guten Namen von Sonic Generations eine würdige Komponente hinzu.

Sonic Generations: Rennen hält scheinbar jung

Bleibt noch die Frage, ob Sonic Generations denn eigentlich wirklich so gut ist, wie ich es in Erinnerung habe. Sonic Generations hier ist erst einmal kein Remake, sondern ein Remaster. Was okay ist, das Spiel sieht bis heute selbst in seiner alten Version anständig aus. Es ist umfangreich genug, mit neun Doppel-Stages und sieben Bossen. Aber statt eines 3D-Hubs habt ihr eine 2,5D-Ebene. Diese bietet deutlich weniger Auslauf als Shadows 3D-Welt, aber der Look der erst steril weißen Welt, die sich dann bunt färbt, stammt von hier und wirkt bis heute ausgesprochen stylisch.

Der größte Unterschied ist aber, dass Sonic Generations die Brücke zwischen 2D- und 3D-Sonic ist. In jedem Stage ist der erste Level eine 2D-Ebene, auch wenn natürlich alles in 3D entworfen ist und hie rund da auch perspektivische Spielereien bietet. Aber rein vom Gameplay ist es klassisches Sonic und damit deutlich langsamer und methodischer. Der zweite Stage in jedem Level nimmt das selbst optische Motiv, aber dann rennt ihr in 3D durch, hüpft mit Lock-On und in den Screen auf Gegner und fahrt die wilden Achterbahnen lang.

Die Motive hier enden natürlich bei Sonic Colours, dem letzten Spiel vor dem ursprünglichen Generations. Aber bis dahin habt ihr Green Hill Zone, Chemical Plant, Seaside Hill, City Escape, sogar an das zu Recht heute vergessene Sonic Unleashed erinnert man mit Rooftop Run. Es ist ein gelungener Ausflug durch die ersten 20 Jahre Sonic und heute so unterhaltsam wie vor mittlerweile 13 Jahren.

Man muss auch dazusagen, dass Sonic Generations zwar als einziges Sonic bis heute konsequent beide Spielstile bietet und beide hier erstaunlich gut umgesetzt sind, aber auch, dass weder 2D noch 3D Generations heute das Beste dieser Welten bietet. Im 3D-Bereich ziehen der Nachbar Shadow Generations, aber auch Frontiers vorbei, während auf der 2D-Seite vor allem Mania klar gewinnt. Auch die Qualitäten mancher alter Sonic-Stages der 90er werden nie ganz erreicht, aber dann wiederum hat Generations auch keinen einzigen schlechten Stage. Alles bewegt sich sicher und weit im oberen Level, alle sind facettenreich entworfen und bieten mehr als genug Wege, um den Wiederspielwert weit oben zu halten. Die gelungene Steuerung beider Varianten sorgt dann auch dafür, dass man das wirklich tun möchte.

Selbst an kleinen Bonus-Dingen gibt es genug zu tun. Sicher, das Freischalten des alten Sonic 1 ist mittlerweile aus Generations verschwunden, aber ihr habt einen Generations-Flipper, der erstaunlich viel Spaß macht, Bonus-Level und jede Menge Freischaltkrams für die Sammelwütigen. Erstaunlich ist auch, wie gut sich Generations technisch gehalten hat. Sicher, es ist jetzt noch mal aufpoliert worden, hat ein paar mehr Details, die höhere Auflösung und läuft mit 60 Frames, aber es ist nicht grundlegend anders im Look als das alte Spiel. Shadows frisch entworfene 3D-Welten sind noch mal eine Spur aufwendiger und beeindruckender, soweit man das im Vorbeirauschen so genau sagen kann. Aber Generations sieht beim besten Willen nie aus wie ein Spiel, das die erste Dekade seiner Existenz schon ein Weilchen hinter sich ließ. Um nicht zu sagen, Forces oder das letztjährige Superstars wünschen sich, dass sie nur halb so gut aussähen wie Generations.

Sonic X Shadow Generations Test Fazit

In Sonic X Shadow Generations steckt genug Material für drei Sonic-Spiele und nicht nur das: Es wären drei gute Sonic-Spiele! Ich ahnte, dass Sonic Generations sich gehalten haben müsste, aber erst jetzt, wo ich mehr als eine halbe Stunde damit verbrachte, merkte ich wie gut. Die gelungene Mischung aus guten 2D- und 3D-Sonic ist nicht nur einzigartig, sie hängt auch die allermeisten Vertreter ihrer jeweiligen Zünfte immer noch locker ab. Bei jedem Superstars und Co. fragt man sich, warum Sonic noch relevant sein soll, aber dann kommt ein dezent aufpoliertes Generations daher und sagt „Deshalb!“.

Aber nicht nur die Sonic-Seite überzeugt. Shadow konzentriert sich auf 3D, aber auf die beste Art. Von der unterhaltsamen Frontier-artigen Hub-Welt hin zu den gelungen entworfenen Stages ist dies einer der besten 3D-Ausflüge der Serie überhaupt. Shadow Generations ist so gut, wie Sonic Adventure in unserer Vorstellung ist. Viel besser wird 3D-Sonic nicht. Generations aus Sonic und Shadow im Paket ist das Beste, was die Reihe seit zig Jahren auf die Beine gestellt hat. Es ist ein doppelter, riesiger Spielplatz, auf dem jede Attraktion Spaß macht, es gibt mehr als genug Abwechslung und einen Schuss Nostalgie der guten Art als Bonus.

Aber eine Frage muss man jetzt doch stellen: Wenn auf ein gutes Sonic in der Regel eine mittelmäßiges folgt, kommen dann jetzt nach diesem gelungenen Doppel zwei mittelmäßige Sonics oder ein richtig schlechtes? Sonic '26 ist ja bald fällig...