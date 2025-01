Sony demonstriert Technik, die euch Spiele wie The Last of Us riechen lässt, und ich bin nicht sicher, ob ich das wirklich möchte

Wie sieht die Zukunft des Gamings aus, welche Innovationen kann man noch bieten? Wie wäre es damit, Spiele zu riechen?

Auf der CES in Las Vegas hat Sony eine solche Technologie als "Proof of concept" demonstriert. Anders gesagt: Es ist machbar, aber ob das jemals alltagstauglich wird?

Endlich verschwitzte Fußballteams in EA Sports FC riechen

Sony selbst bezeichnet da Ganze als "Future Immersive Entertainment Concept" und bisher sieht das so aus, dass man Spieler in eine TV-Box steckt und dann den Raum mit entsprechenden Gerüchen füllt.

Es zeigt eine Möglichkeit, in die sich immersives Gaming in Zukunft entwickeln könnte, wenngleich es vermutlich eher nicht in nächster Zeit in eurem Wohn- oder Gamingzimmer auftauchen wird.

Sonys Future Immersive Entertainment Concept besteht in diesem Fall aus einer großen Box mit LED-Panels, die den Spieler im Inneren komplett umgeben. Während man die Welt erkundet, in diesem Beispiel die von Naughty Dogs The Last of Us, werden Spieler mit "Audio, Haptik, Geruch und Atmosphäre" bombardiert, um sie noch tiefer in das Erlebnis eintauchen zu lassen.

Zu sehen ist auch, wie physische Werkzeuge verwendet werden, die dann mit der Welt auf dem Bildschirm interagieren. Und eine Taschenlampe leuchtet nur dort hin, wohin man auch zeigt. Das Gleiche gilt für verschiedene Waffen.

Wirklich überzeugend wirkt das derzeit allerdings nur bei statischen Szenen, mal abgesehen von dem vielen Platz, den man benötigt. Und ich weiß nicht, ob ich manche Dinge, die man in Videospielen sieht, wirklich riechen wollen würde.

Eine Möglichkeit bestünde sicherlich darin, das Ganze mit Virtual Reality zu kombinieren, wenngleich Sony derzeit nicht den Eindruck erweckt, als würde man mit PlayStation VR2 oder Virtual Reality irgendetwas Bedeutsames anstellen wollen.

Insofern bleibt das hier wohl erst einmal nicht mehr als ein Konzept oder dürfte höchstens gezielt in bestimmten Situationen Anwendung finden.

Wie sieht's bei euch aus? Würdet ihr das, was ihr in Spielen seht, gerne auch riechen können?