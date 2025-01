Sony erweitert Midnight Black-Serie: Neues PS5-Zubehör im edlen Design

Sony erweitert seine Midnight Black-Serie für die PS5 um neues Zubehör. Die erweiterte Produktpalette umfasst den DualSense Edge Wireless Controller, das Pulse Elite Wireless Headset, die Pulse Explore Wireless Earbuds und den PlayStation Portal Remote Player – alle im schwarzen Design. Mit diesen Neuheiten setzt Sony auf einheitliche Ästhetik für Gamer, die eher ein dunkles Design bevorzugen.

Einheitliches Design für den stilbewussten Gamer

Die neuen Produkte glänzen durch einen tiefen Schwarzton und kleine Details wie Akzente an den Tasten und das PlayStation-Logo. Auch das Lade- und Transportzubehör wurde farblich angepasst, wobei die Tragetaschen für das Pulse Elite Headset und die Pulse Explore Earbuds in Grau gehalten sind. Dieses Design-Upgrade ergänzt die bestehende Midnight Black-Kollektion, zu der unter anderem der reguläre DualSense-Controller und die PS5-Konsolenabdeckungen gehören. Mit dieser Farboption bietet Sony eine Alternative zu den bisherigen Farbvarianten, was Spielern einen einheitlichen Look für ihre Gaming-Ausrüstung ermöglicht.

Verkaufsstart und Preise im Überblick

Der Verkaufsstart ist für den 20. Februar 2025 angesetzt, Vorbestellungen sind bereits ab dem 16. Januar 2025 möglich. Die Preise der neuen Produkte liegen im höheren Bereich: Der PlayStation Portal Remote Player sowie die Pulse Explore Wireless Earbuds kosten jeweils 219,99 Euro, während das Pulse Elite Wireless Headset für 149,99 Euro und der DualSense Edge Controller für 219,99 Euro erhältlich sein werden. Interessierte sollten sich diese Termine vormerken, wenn ihr etwas davon haben möchtet.

Mit der Midnight Black-Serie möchte Sony das Design seiner PS5-Accessoires für Spieler zugänglich machen, die eher auf ein dunkles Design stehen. Während das Unternehmen weiterhin Zubehör in verschiedenen Farben auf den Markt bringt, bleibt die Kritik der Fans bestehen. Viele fordern eine stärkere Verfügbarkeit von PS5-Konsolen mit Disc-Laufwerken, da diese aktuell häufig vergriffen sind und auf dem Zweitmarkt hohe Preise erzielen. Bis jetzt hat sich Sony noch nicht zu der Situation mit den Disc-Laufwerken geäußert. Ob Sony auf diese Wünsche reagiert, bleibt also abzuwarten.