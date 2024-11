Sony erweitert PlayStation Portal: Cloud-Gaming erstmals ohne PS5 nutzbar

Sony erweitert den PlayStation Portal um eine neue Funktion. Cloud-Gaming soll in einer Beta-Version auf der Portal möglich sein. Damit wird das 220€-Gerät erstmals unabhängig von einer PS5 nutzbar. Das 2022 eingeführte Gerät, das bisher ausschließlich auf Remote Play beschränkt war, konnte bislang nur Spiele streamen, die auf einer PS5 installiert sind. Diese Einschränkung wurde oft kritisiert, unter anderem von Digital Foundry, das den Mangel an Cloud-Streaming bemängelte.

Über 120 Spiele per Cloud-Streaming verfügbar

Die neue Cloud-Gaming-Funktion steht ausschließlich PlayStation Plus Premium-Mitgliedern zur Verfügung und eröffnet Zugriff auf über 120 Spiele während der Beta-Phase. Zu den Highlights gehören bekannte Titel wie Dave the Diver, Ghost of Tsushima, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Monster Hunter Rise und Ratchet & Clank: Rift Apart. Spieler können diese Titel in bis zu 1080p bei 60 FPS streamen, wobei die wichtigsten Funktionen des DualSense-Controllers wie adaptives Feedback und cloudbasierte Speicherstände unterstützt werden. Für ein optimales Erlebnis wird eine Internetgeschwindigkeit von mindestens 13 Mbps vorausgesetzt. Sony hebt hervor, dass diese Neuerung die Möglichkeiten des Geräts erheblich erweitert.

Das Update kommt mit Einschränkungen

Es gibt jedoch Einschränkungen. Derzeit unterstützt die Beta ausschließlich PS5-Spiele. PS4- und PS3-Titel sowie Funktionen wie Party-Chat, 3D-Audio, Game Trials oder die Create-Taste sind noch nicht verfügbar. Sony betont, dass sich die Funktionen bis zur finalen Version noch ändern können. Um die Beta zu nutzen, können Spieler sie über das Menü Quick Settings > Cloud Streaming (Beta) aktivieren. Das Update bringt zudem Verbesserungen der Audioqualität, die das Gesamterlebnis weiter abrunden sollen.

Dieses Update könnte den PlayStation Portal für viele Nutzer attraktiver machen, insbesondere für Spieler ohne PS5. Die Beta zeigt neue Ansätze und ist jedoch durch die fehlenden Features noch eingeschränkt. Trotzdem markiert sie einen wichtigen Schritt für Sony, die Reichweite und Funktionalität der PlayStation Portal zu erweitern. Die Community wird diese neue Funktion genau beobachten. Die Zukunft des PlayStation Portal könnte durch diese Erweiterung eine völlig neue Richtung einschlagen.