Sony erweitert PS Plus: Mitglieder können sich auf 17 neue Titel freuen

Sony erweitert die PS Plus Extra und Premium Bibliotheken im November 2024 mit insgesamt 17 neuen Spielen. Die Titel sind ab sofort zum Download oder Streaming verfügbar. Mit dieser großen Erweiterung spricht Sony sowohl Fans moderner Blockbuster als auch Liebhaber nostalgischer Klassiker an.

Highlights für PS Plus Extra

PS Plus Extra bringt diesen Monat einige modernere Spiele, darunter auch ein paar Blockbuster. Grand Theft Auto V (PS5, PS4) führt die Liste an und bringt den beliebten Gangsta-Open-World-Titel in ihr Abo. Mit Dying Light 2 (PS5, PS4) erwartet die Spieler ein intensives Survival-Abenteuer in einer offenen Zombie-Welt. Das Spiel kombiniert spannende Parkour-Elemente und dynamisches Kampfgeschehen.

Overcooked (PS5, PS4) bringt dagegen kooperativen Spielspaß, bei dem bis zu vier Spieler unter Zeitdruck in chaotischen Küchen zusammenarbeiten müssen. Zu den weiteren Titeln zählen MotoGP 24, The Sims 4 Inselleben, Digimon Survive, Clash: Artifacts of Chaos, Chivalry 2, und Killer Frequency. Mit dieser Mischung aus Action, Simulation und Multiplayer-Spaß deckt PS Plus Extra eine Vielzahl von Vorlieben diesen Monat ab.

Highlights für PS Plus Premium

PS Plus Premium richtet sich besonders an Fans nostalgischer Spiele. Blood Omen: Legacy of Kain (PS1) kehrt als Klassiker zurück und bietet eine düstere Vampir-Geschichte, bei der Spieler in die Rolle von Kain schlüpfen und sich durch eine dunkle Welt kämpfen. Das Spiel verbindet eine fesselnde Handlung mit herausforderndem Gameplay.

Blood Omen 2 (PS2) setzt diese düstere Geschichte fort, erweitert das Gameplay um neue Fähigkeiten und erzählt von Kains weiterem Aufstieg in einer von Konflikten geprägten Welt. Beide Titel gelten als Meilensteine der Vampir-Action und bieten ein nostalgisches Erlebnis für Fans der Reihe.

Resistance: Fall of Man (PS3) und Resistance 2 (PS3) erweitern die Bibliothek der Klassiker und liefern intensive Shooter-Action, sind jedoch nur per Streaming verfügbar. Für VR-Spieler bietet Synapse (PSVR2) ein interessantes Erlebnis, das Action und kreative Steuerung kombiniert.

Mit dieser Auswahl erweitert Sony sein Sortiment an Spielen in seinen Abo-Modellen. Die Mischung aus modernen Highlights und Klassikern möchte Sony seinen Abonnenten eine Vielzahl von Genres ermöglichen.