Sony feiert 30 Jahre PlayStation mit E-Sport-Event und kostenlosem Multiplayer-Wochenende

Im Dezember 2024 dürfen sich PlayStation-Fans auf besondere Highlights freuen. Sony bringt aufregende E-Sport-Turniere auf die PlayStation 5, um das 30. Jubiläum der PlayStation zu feiern. Zudem können sich Spieler auf exklusive Belohnungen und Jubiläumsangebote freuen.

E-Sport-Turniere und kostenloses Multiplayer-Wochenende

Die E-Sport-Turniere finden vom 6. bis 8. Dezember 2024 statt und bieten eine breite Auswahl an Spielen, darunter College Football 25, EA Sports FC 25, Guilty Gear Strive, Mortal Kombat 1, Madden NFL 25, MLB The Show 24, NBA 2K25, Tekken 8 und UFC 5. Spieler können sich über den PS5-Game Hub oder die PlayStation Competitions-Website anmelden.

Ein besonderes Highlight ist die Teilnahme ohne PlayStation-Plus-Abonnement, da die Turniere mit einem kostenlosen Multiplayer-Wochenende zusammenfallen. Neben spannenden Matches können Teilnehmer exklusive Belohnungen wie Avatare und In-Game-Items gewinnen. Dies macht die Wettbewerbe sowohl für Casual- als auch für Hardcore-Spieler interessant und bietet eine ideale Gelegenheit, die eigene Gaming-Fähigkeit unter Beweis zu stellen.

Jubiläumsangebote im PlayStation Store

Gleichzeitig zelebriert Sony 30 Jahre PlayStation. Die PS1, die 1994 veröffentlicht wurde, setzte damals neue Maßstäbe im Gaming und prägt bis heute die Branche. Zum Jubiläum läuft bis zum 20. Dezember 2024 ein großer Sale im PlayStation Store, der tausende reduzierte Spiele im Angebot umfasst.

Fans können Klassiker wie The Last of Us, God of War und Ghost of Tsushima zu reduzierten Preisen erwerben. Auch Turnierspiele wie Tekken 8, EA Sports FC 25 und Madden NFL 25 sind im Sale enthalten. Zudem überrascht Sony die Community mit exklusiven 30th-Anniversary-Themes für die PS5, die den Look und die Sounds früherer Konsolen auf die aktuelle Generation bringen.

Der Dezember 2024 wird damit zu einem Festmonat für PlayStation-Fans. Ob in den Turnieren, durch attraktive Rabatte oder nostalgische Themes – Sony möchte das Jubiläum so richtig feiern. Es ist der perfekte Zeitpunkt, um die PlayStation-Geschichte zu zelebrieren.