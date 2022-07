Sony ist an Square Enix interessiert, sagt der Gründer von Eidos Montreal

In diesem Jahr sicherte sich die Embracer Group, der Mutterkonzern von THQ Nordic, Koch Media und anderen, die Dienste von Crystal Dynamics, Eidos Montreal und Square Enix Montreal, indem man die Studios aufkaufte.

Und nicht alleine das, sondern auch noch mehr als 50 Marken, darunter bekannte Franchises wie Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain und mehr. Das alles zum Schnäppchenpreis von 300 Millionen Dollar.

Was sind die Gründe?

Nach Ansicht von Stephane D'Astous, einstiger Gründer von Eidos Montreal, sind die Gründe dafür der schwindende Erfolg der jeweiligen Spiele und Studios, wenngleich "eine Menge gute Leute" dort arbeiten würde.

Es sei ein über die Jahre schleichender Prozess gewesen, der letztlich dazu führte, dass sich Square Enix für vergleichsweise wenig Geld davon trennte. Oder steckt da noch mehr dahinter?

"Wenn ich zwischen den Zeilen lese, war Square Enix Japan nicht so engagiert, wie wir ursprünglich gehofft hatten", sagt er. "Und es gibt offensichtlich Gerüchte, dass Sony bei all diesen Fusions- und Übernahmeaktivitäten Square Enix wirklich gerne in seinen Reihen hätte. Ich habe Gerüchte gehört, dass Sony wirklich an Square Enix Tokio interessiert ist, aber nicht am Rest. Ich denke also, dass [Square Enix' CEO Yosuke] Mr. Matsuda es wie bei einem Garagenverkauf gemacht hat."

Für ihn erklärt das die relativ geringe Summe, wenn man bedenkt, dass Embracer für Gearbox etwa 1,3 Milliarden Dollar gezahlt hat.

"Sie haben etwa 1.000 Mitarbeiter. Eidos hat etwa 1.000", sagt D'Astous. "Sie haben vor allem Borderlands und ein paar andere, aber Eidos hat fünfmal mehr IPs. Warum also viermal weniger Geld? Ich schätze, es waren nicht viele wichtige Leute interessiert. Und das zeigt leider, wie es um den Wert des Potenzials von Eidos bestellt ist. "