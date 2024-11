Sony plant angeblich neuen PlayStation-Handheld: Konkurrenz zu Nintendo und Microsoft?

Sony arbeitet angeblich an einem neuen Handheld-Gerät, das PlayStation-5-Spiele unterstützen soll. Das Projekt befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium und könnte Sonys Position im Markt für Handheld-Konsolen verbessern. Damit tritt Sony in direkte Konkurrenz zu Nintendo, die den Markt seit Jahren dominieren, und möglicherweise auch zu Microsoft, die ebenfalls an Handheld-Technologien arbeiten.

Sony will Nintendo Konkurrenz machen

Laut einem Bericht von Bloomberg entwickelt Sony Interactive Entertainment ein Gerät, das es Spielern ermöglichen soll, PS5-Spiele auch unterwegs zu genießen. Ziel dieser Initiative ist es, Sonys Marktpräsenz im Bereich des mobilen Gamings weiter auszubauen und neue Zielgruppen zu erreichen.

"Das Produkt zielt darauf ab, Sonys Reichweite zu erweitern und mit Nintendo um den Markt für portable Gaming-Geräte zu konkurrieren, sagen Personen, die mit der Entwicklung vertraut sind," schreibt Bloomberg. Branchenkenner vermuten, dass das Gerät auf dem 2023 veröffentlichten PlayStation Portal aufbauen könnte. Dieses ermöglicht das Streaming von PS5-Spielen via Cloud, unterstützt jedoch keine native Wiedergabe.

Microsoft bereitet sich auch auf den Handheld-Wettbewerb vor

Die Konkurrenz in diesem Marktsegment schläft allerdings nicht. Nintendo bleibt mit der Switch der führende Anbieter und plant bereits den Nachfolger seiner beliebten Konsole, der voraussichtlich 2025 angekündigt wird. Gleichzeitig arbeitet auch Microsoft daran, im Handheld-Markt Fuß zu fassen. Xbox-Chef Phil Spencer bestätigte in einem Interview, dass Prototypen in Entwicklung sind und der Markt genau analysiert wird. Allerdings wird die Einführung eines Xbox-Handhelds noch Jahre dauern. Bis dahin konzentriert sich Microsoft darauf, die Funktionalität seiner Xbox-App zu verbessern und durch Partnerschaften mit Hardware-Herstellern bestehende Geräte zu optimieren.

Der Handheld-Markt entwickelt sich somit zu einem spannenden Wettbewerbsfeld, in dem sich Sony, Nintendo und Microsoft gegenüberstehen. Sonys neues Gerät könnte dabei eine wichtigen Schritt gehen, um Spieler anzusprechen, die PS5-Erlebnisse auch unterwegs genießen möchten. Mit dieser Initiative könnte Sony nicht nur seine Reichweite erweitern, sondern auch eine Zukunft auf dem portablen Gaming-Markt haben. Ob Sony der entscheidende Durchbruch gelingt, bleibt jedoch abzuwarten.