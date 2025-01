Sony reduziert den Preis des DualSense Edge Controllers für die PS5 - Nicht viel, aber besser als nichts

Sony startet mit zahlreichen Ankündigungen ins Jahr 2025. Zu diesen gehört die Preissenkung von einigen DualSense Edge Controllern für die PlayStation 5. Fans in Europa können sie nun zu einem gesenkten Preis erwerben, wenn sie ihre Collection erweitern wollen oder einfach noch einen weiteren für ihren Player-Two besorgen möchten.

Sony senkt Preise

Der DualSense Edge Controller, Sonys High-End-Controller für die PlayStation 5, wurde ursprünglich im Januar 2023 zu einem Preis von 239,99 Euro eingeführt. Ab sofort wurde der Preis in Europa auf 219,99 Euro gesenkt – eine Ersparnis von 20 Euro. In den USA bleibt der Preis weiterhin bei 199,99 Dollar. Dennoch bieten Drittanbieter oft noch günstigere Alternativen: Auf eBay ist der Controller derzeit beispielsweise für 209,95 Euro auffindbar. Dennoch möchte Sony mit dieser Preissenkung darauf abzielen, mehr Käufer für den hochwertigen Controller zu gewinnen, der sich vor allem an Spieler richtet, die Wert auf guten Grip und eine noch angenehmeres Spielerlebnis legen.

Die Midnight Black Collection

Neben der Preissenkung hat Sony eine Erweiterung der Midnight Black Collection angekündigt, die am 20. Februar 2025 erscheint. Die neuen Produkte umfassen den DualSense Edge Controller in einem stilvollen Schwarz sowie weitere Produkte wie die Pulse Elite Wireless Headphones und die Pulse Explore Wireless Earbuds. Ergänzt wird die Kollektion durch PlayStation Portal, ein Gerät, das Remote Play für PS5-Spiele ermöglicht. Mit dieser Collection möchte Sony Gamer ansprechern, der ein eher dunkles Design bevorzugen.

Zudem plant Sony, mehr Geschichten seiner beliebten Franchises auf die Leinwand und in die Anime-Welt zu bringen. Filme zu Helldivers und Horizon: Zero Dawn wurden angekündigt. Zudem wird Ghost of Tsushima Legends eine Anime-Adaption erhalten, die 2027 in Zusammenarbeit mit Aniplex und Crunchyroll erscheinen soll.

Mit diesen Ankündigungen möchte Sony seine PlayStation 5 noch attraktiver machen und mit Filmadaptionen weitere Kunden zu sich locken. Ob die Adaptionen am Ende überzeugen, wird die Zukunft zeigen.