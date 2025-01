Steht Sonys Live-Service-Strategie vor dem Kollaps? Zwei unangekündigte Spiele von Bend und Bluepoint eingestellt - Darunter ein God of War-Titel

Sony hat überraschend zwei unangekündigte Live-Service-Spiele eingestellt. Eines davon soll ein Live-Service-Titel im God of War-Universum gewesen sein. Die Entscheidung fiel nach einer internen Überprüfung und betrifft die Studios Bend Studio und Bluepoint Games, die seit Jahren zur PlayStation Studios-Familie gehören und für ihre Produktionen bekannt sind.

Laut einem Bericht von Bloomberg arbeitete Bluepoint Games an einem Live-Service-Spiel, das nun ebenfalls eingestellt wurde. Später stellte Jason Schreier, der den Bericht verfasst hat, auf BlueSky klar, dass es sich dabei um ein God of War Live-Service-Spiel handelte. Auch das Live-Service-Projekt von Bend Studio wurde gestoppt. Bend Studio wurde vor allem durch Days Gone bekannt, ein Open-World-Spiel aus dem Jahr 2019, das eher gemischte Bewertungen erhielt.

Beide Studios bleiben jedoch erhalten und werden weiterhin von Sony unterstützt. Ein Sprecher von Sony sagte gegenüber Bloomberg: "Bend und Bluepoint sind hochkarätige Teams, die geschätzte Mitglieder der PlayStation Studios-Familie sind, und wir arbeiten eng mit beiden Studios zusammen, um die nächsten Projekte festzulegen."

BREAKING: PlayStation has canceled two more live-service games, from subsidiaries Bend and Bluepoint, Bloomberg has learned. Fans have long wondered what Bluepoint has been working on for the last couple of years. I can report it was a live-service God of War game. www.bloomberg.com/news/article...



[image or embed]