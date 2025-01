Veränderungen bei PlayStation: Künftig wieder nur ein CEO - Hideaki Nishino übernimmt die alleinige Leitung, Hermen Hulst ist nicht mehr Co-CEO

Sony Interactive Entertainment stellt sein Führungsteam neu auf und verabschiedet sich nach weniger als einem Jahr von der Doppelspitze. Die bisherige Co-CEO-Struktur mit Hermen Hulst und Hideaki Nishino wird aufgelöst. Während Nishino künftig als alleiniger CEO von SIE fungiert, bleibt Hulst weiterhin für die First-Party-Studios von PlayStation verantwortlich. Diese Entscheidung ist bedeutend für die Unternehmensstruktur, da sich das Modell mit zwei CEOs als nicht so effizient erwiesen hat, wie ursprünglich erhofft.

Neuausrichtung für eine effizientere Führung

Die Aufgabengebiete der beiden Manager waren bereits zuvor klar definiert: Nishino leitete das Plattform-Geschäft, das Hardware, PlayStation Network und Third-Party-Deals umfasst, während Hulst sich auf die Entwicklung von First-Party-Spielen konzentrierte. Dennoch stellte sich heraus, dass diese parallele Führungsstruktur nicht optimal funktionierte.

"Es ist mir eine große Ehre, das Ruder bei Sony Interactive Entertainment zu übernehmen", erklärte Nishino in einer Pressemitteilung. "Technologie und Kreativität sind zwei unserer größten Stärken, da wir uns weiterhin auf die Entwicklung von Erlebnissen konzentrieren, die Unterhaltung für jedermann bieten. Wir werden die PlayStation-Community auf neue Weise weiter ausbauen, beispielsweise durch die Erweiterung unserer Marken, während wir gleichzeitig das Beste an technologischer Innovation bieten."

Hulst wird sich künftig vollständig auf die Qualität der PlayStation Studios konzentrieren. Diese Neustrukturierung soll Sony flexibler auf Veränderungen in der Branche reagieren lassen. Ob das wirklich der Fall sein wird, wird sich erst in der Zukunft zeigen.

Neben diesen Änderungen gibt es auch weitere Umbesetzungen innerhalb der Sony Group. Hiroki Totoki, bisher Chairman von SIE, wird neuer CEO der Sony Group Corporation. Seine Nachfolge als SIE-Chairman bleibt vorerst unklar. Zudem übernimmt Lin Tao die Position als Chief Financial Officer der Sony Group Corporation, während ihre Nachfolge bei SIE noch offen ist. Die Änderungen treten am 1. April 2025 in Kraft.

"Es war mir ein Vergnügen, enger mit Hermen und Nishino zusammenzuarbeiten und einen Einblick in die sich ständig verändernde, schnelllebige Welt von Sony Interactive Entertainment zu gewinnen", sagte Totoki. "Ich bin zuversichtlich, dass wir den Staffelstab an Nishino und dieses außergewöhnliche Führungsteam übergeben und dass SIE in den kommenden Tagen neue Höhen erreichen wird."

"Kein Co-CEO-Modell" – Nishino über die Herausforderungen der Spitze

Bereits im Oktober 2024 hatten Hulst und Nishino versucht, ihre Rollen zu erklären. "Wir sind keine Co-CEOs, sondern zwei CEOs für das Unternehmen", erklärte Nishino damals im Gespräch mit Variety. "Hermen macht sein Ding, ich mache mein Ding, und dann setzen wir uns zusammen, um zu besprechen, wie das Unternehmen wachsen soll. Die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens birgt auch einen Konflikt in sich: Wie wir uns gegenseitig beeinflussen oder wie wir Opfer bringen wollen oder nicht. Es ist ein Gleichgewicht. Es ist eine Chance und ein Risiko."

Das Konzept schien wohl nicht so aufgegangen zu sein, wie es sich die beiden CEOs erhofft hatten, denn das Modell hielt nun weniger als ein Jahr.

Keine Veränderungen für Spieler – Fokus auf kommende Hits

Für Spieler selbst ändert sich durch diese Umstrukturierung wenig. PlayStation setzt weiterhin auf exklusive Titel, die von Hulst betreut werden. Nach enttäuschenden Projekten wie Concord kann er sich nun verstärkt auf die Entwicklung neuer Spiele konzentrieren.

Fans können sich aber auch in diesem Jahr auf mehrere PlayStation-Veröffentlichungen freuen, darunter Death Stranding 2, Ghost of Yotei und Marvel’s Wolverine.

Diese Veränderungen sollen Sony langfristig wettbewerbsfähig im Konsolen- und Gaming-Markt halten. Mit einer klareren Unternehmensführung und einer konkreteren Rollenverteilung hofft SIE, besser auf zukünftige Herausforderungen reagieren und seinen Fans weiterhin das bestmögliche Gaming-Erlebnis bieten zu können.