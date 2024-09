Sony: Warum Astro Bot so wichtig für PlayStation ist

Als First-Party-Spiel hat Astro Bot eine besondere Bedeutung für PlayStation. Das Spiel wurde von der Kritik gefeiert, während Concord, das für PC und PlayStation 5 erschien, nur kurz nach dem Release wieder schließen musste.

Astro Bot bezaubert mit besonderem Charme

In einem Interview, das ihr euch im PlayStation-Podcast und auf dem SIE-Blog zu Gemüte führen könnt, spricht Co-CEO Hermen Hulst darüber, wie wichtig es ist, viele verschiedene Genres mit den First-Party-Studios abzudecken.

"Ich denke, es ist enorm wichtig, dass PS Studios Spiele in verschiedenen Genres entwickelt, und der Familienmarkt ist wirklich wichtig für uns", sagt Hulst. Auch über Astro Bot verlor der CEO einige Worte.

"Astro Bot ist für PlayStation sehr wichtig", sagt er. Er betrachtet Astro Bot als massives Franchise, das einen "besonderen" Reiz hat. Das hätten auch die "Millionen von Menschen" gesehen, die den Titel vorinstalliert und mit Begeisterung gespielt haben.

"Es ist bemerkenswert, dass ein relativ kleines Team in der Lage ist, ein so großes Spiel zu entwickeln, das nicht nur selbst ein großartiges Spiel geworden ist, sondern auch alles, was mit PlayStation zu tun hat. Es ist eine Art Ostereierfest und wird zum Synonym für unsere Innovation und unser Vermächtnis im Bereich der Einzelspieler-Spiele, das wir bei PS Studios haben."

Besitzt Astro Bot dieses gewisse Etwas, von dem Hulst hier spricht? Oder ist der Funke bei euch nicht übergesprungen?