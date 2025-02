Ex-Sony-Manager Yoshida nannte Demon's Souls einst "Mist" und zerstörte damit FromSoftwares Vertrauen, da man das Spiel unterschätzte

FromSoftware und Sony haben eine schwierige Vergangenheit miteinander. Sony erkannte nicht das volle Potenzial von Demon’s Souls, was das Vertrauen von FromSoftware in Sony zerstörte, wodurch Dark Souls anschließend mit Bandai Namco als Publisher erschien. Ex-Sony-Manager Shuhei Yoshida sprach nun über die damaligen Entscheidungen und deren Folgen sowie über Einblicke in die Zusammenarbeit zwischen FromSoftware und Sony.

Demon´s Souls Genre: Soulslike

Plattform: PlayStation 3

Release: 5. Februar 2009

Entwickler / Publisher: FromSoft /Atlus, Bandai Namco Entertainment

Fehleinschätzung mit Folgen

Sony veröffentlichte Demon’s Souls im Jahr 2009 außerhalb Japans nicht selbst, sondern überließ den Vertrieb in Nordamerika und Europa Atlus und Bandai Namco. Sony stufte den Titel nach internen Playtests als zu schwer und unzugänglich ein. Shuhei Yoshida selbst hatte Demon’s Souls gespielt und war nicht überzeugt von dem Titel.

In einem Interview mit Game Informer sagte er: "Als Demon’s Souls kurz vor der Fertigstellung stand, habe ich fast zwei Stunden damit verbracht, es zu spielen, und nach zwei Stunden stand ich immer noch am Anfang des Spiels." Er fügte hinzu: "Ich sagte: 'Das ist Mist. Das ist ein unglaublich schlechtes Spiel.' Also habe ich es beiseite gelegt." Erst der internationale Erfolg bewies das Gegenteil.

Rückblickend räumte Yoshida ein, dass diese Fehleinschätzung ein Fehler war. "Zum Glück sind Drittanbieter, Atlus in Nordamerika und Namco in Europa, eingesprungen, und es wurde außerhalb Japans ein großer Erfolg. Wir haben aus der Sicht des Publishings definitiv den Ball fallen gelassen, auch was das Studiomanagement angeht. Wir waren nicht in der Lage, den Wert des Produkts, das wir machten, zu erkennen", sagte er zum Schluss.

Zerstörtes Vertrauen bei FromSoftware

Die Fehleinschätzung zerstörte erst einmal das Vertrauen von FromSoftware in Sony. Daher entschied sich FromSoftware, den spirituellen Nachfolger Dark Souls von vornherein zusammen mit Bandai Namco zu veröffentlichen. Obwohl Sony später Interesse an einer Zusammenarbeit hatte, war die Beziehung zwischen den beiden Unternehmen belastet.

Einige Jahre später erschien dann jedoch Bloodborne in Zusammenarbeit mit Sony exklusiv für die PS4. Fans spekulieren immer noch, ob es irgendwann ein mögliches Remaster oder eine komplette Neuauflage geben wird – erst recht nach der kurzen Bloodborne-Referenz im PlayStation-30th-Anniversary-Video. Bis jetzt haben weder Sony noch FromSoftware ein solches Projekt bestätigt. Es bleibt also fraglich, ob Bloodborne jemals für moderne Konsolen optimiert wird.

Diese Fehleinschätzung zeigt, welche Auswirkungen sie auf die Zusammenarbeit zweier Unternehmen haben kann. Zwischenzeitlich haben sich die Beziehungen wieder normalisiert, heute besitzt Sony die meisten Anteile an FromSoftwares Mutterkonzern. Fans hoffen, dass FromSoftware doch noch die Zeit für eine optimierte Version von Bloodborne findet und dafür mit Sony zusammenarbeitet.